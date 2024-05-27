Евросоюз может провести встречу по урегулированию конфликта на Украине с российской делегацией осенью 2024 года, пишет Bloomberg. Предполагается, что площадку для этого мероприятия предоставит Саудовская Аравия. Как отмечают европейские чиновники, для ЕС важно продвижение от июньского мирного саммита в Швейцарии к потенциальной встрече с Россией.

По словам собеседников агентства, 27 мая министры иностранных дел стран ЕС обсудят, как эффективнее провести саммит в Бюргенштоке и добиться по его итогам результата для Украины. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал, что на конференции будут представлены три пункта из «формулы мира»:

ядерная и энергетическая безопасность;

продовольственная безопасность;

обмен пленными в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Президент Украины считает, что эти три пункта «объединяют все страны». «Многие страны, которые балансируют между Украиной и Россией, <…> говорят: “Ну, есть сложные вещи, которые без русских не решаются”. <…> Вот мы отодвинули в сторону то, что может <…> как-то разъединять страны», — пояснил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что на саммите в Швейцарии Киев хочет «не просто поздороваться», а иметь «хотя бы три пункта, чтобы идти вперед». «Мы считаем, что мы способны большей частью стран, большей частью мира поддержать эти три пункта. И с этим коммюнике и выйти из первого саммита», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, договоренности по этим вопросам необходимо закрепить с «большим количеством партнеров», которые впоследствии могут нести эти документы российской стороне и договариваться с ней. В таких обстоятельствах русским будет сложнее «выскакивать» из договоренностей, считает украинский президент.

«Особенно, если там представители больших стран. Особенно стран, которые до этого балансировали. Особенно стран, которые имеют экономические интересы взаимные с русскими. Идея не в количестве пунктов, а в структуре договоренностей», — добавил Зеленский.

Мирный саммит в Швейцарии

О том, что Швейцария проведет мирную конференцию по Украине, стало известно еще в январе. В швейцарском правительстве тогда заявили, что согласились провести саммит по украинской «формуле мира» по просьбе президента Украины.

Мероприятие будет проходить с 15 по 16 июня на курорте Бюргеншток. Швейцарский президент Виола Амхерд говорила, что саммит направлен «на достижение общего понимания между как можно большим числом государств для всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине».

По словам Амхерд, конференция станет платформой, на которой все присутствующие смогут высказать свои идеи. Между тем она отметила, что успешный итог мероприятия не гарантирован, но «альтернативой было бы ничего не делать».

По состоянию на 26 мая, по информации президента Украины, свое участие в саммите мира подтвердили более 80 государств. Зеленский отмечал, что на мероприятии соберутся лидеры стран, «которых России не обмануть». При этом по-прежнему неизвестно, приедет ли на конференцию американский глава Джо Байден. Bloomberg пишет, что он может пропустить саммит из-за предстоящих президентских выборов.

Бразилия и Индия рассматривают идею направить больше младших чиновников на швейцарский саммит, а из Китая может присутствовать только высокопоставленный государственный служащий, отмечает агентство. Вместе с этим Китай и Бразилия планируют провести альтернативную встречу, которая будет признана как украинской, так и российской сторонами.

В российском МИД отказ некоторых стран от участия в мирном саммите в Швейцарии называют «прагматичным взглядом на вещи» и «адекватным восприятием абсолютно фейковой площадки, которую пытаются продвинуть украинцы, поддерживаемые американцами и британцами».

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник пояснил, что такой формат встречи «не имеет какого-либо смысла без участия второй стороны», представленная Украиной «формула мира» «ни к чему не ведет и не имеет оснований являться базисом для какого-либо обсуждения».

Отсутствие России на саммите

Россия не будет участвовать в мирной конференции в Швейцарии. При этом министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что без участия Москвы мирный процесс невозможен. Ранее он также выступал за включение российской стороны в переговорный процесс по урегулированию вооруженного конфликта на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждал, что в основе организованной Швейцарией конференции лежит «исключительно ультимативная формула мира президента Украины Владимира Зеленского». В российском посольстве в Швейцарии добавили, что эта формула якобы «не предполагает никаких компромиссов» и «полностью игнорирует сделанные из самых добрых побуждений инициативные предложения, которые прозвучали в свое время от КНР, ЮАР, Бразилии, Лиги арабских государств».