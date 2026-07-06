Православные христиане могут обращаться к Богу с просьбами о помощи в материальных нуждах, однако такая молитва не должна заменять собственные действия человека. Об этом RTVI сказал настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска Калужской области иерей Владислав Береговой, комментируя слова главы движения «Россия Православная» Михаила Иванова о том, что верующим не следует превращать Бога в «банкомат».

Ранее Иванов в разговоре с Life.ru заявил, что православный христианин может обращаться к Богу с просьбой о материальной помощи, если речь идет о действительно необходимых для жизни вещах — еде, одежде, лекарствах, оплате жилья. При этом такая молитва не должна быть связана с жаждой богатства, роскоши или удовлетворением прихотей. Иванов сослался на слова из Евангелия «хлеб наш насущный дай нам на сей день», пояснив, что под «хлебом насущным» понимается все необходимое для жизни.

«Молиться о деньгах можно, но просить нужно с приложением собственных трудов. Молитва без действия лицемерна», — отметил Иванов. Он добавил, что молитву о деньгах никогда не следует делать главной в духовной жизни: «Нельзя превращать Бога в “банкомат”. Господь — не исполнитель желаний по первому требованию, а Отец, который лучше нас знает, что нам полезно».

Комментируя эти слова, иерей Владислав Береговой в разговоре с RTVI подчеркнул, что в подобном подходе нет ничего нового или странного для православной традиции.

«Православные христиане обращались, обращаются и будут обращаться к Господу Богу с просьбами о чем угодно. И уже тысячелетия существуют специальные молебны перед началом всякого благого дела. Миллионы православных христиан перед любым делом, перед любой сложной работой идут в храм, просят у батюшки благословения и молитвы о начале доброго дела. Поэтому здесь нет ничего непривычного, странного и шокирующего», — сказал священник.

По его словам, молитва в христианском понимании — это диалог с Богом, а не «заклинание», которое должно заставить небеса ответить именно так, как хочет человек.

«Мы говорим с Ним как с Отцом и жалуемся на свои беды, сетуем на какие-то жизненные сложности и просим решения вполне земных проблем. Не только о духовном мы молимся, но и о земном вполне», — пояснил собеседник RTVI.

В качестве примера Береговой привел евангельский эпизод о первом чуде Христа в Кане Галилейской, где, согласно Новому Завету, Иисус превратил воду в вино по просьбе своей матери.

«Превращение воды в вино — вполне такая жизненная проблема. Он, кстати, даже не сильно-то хотел, но по просьбе своей Пречистой Матери совершил это чудо, потому что у молодоженов закончилось вино. Конечно, это была совершенно удручающая ситуация для молодой семьи, позорная», — сказал иерей.

Главным в христианской жизни, продолжил он, остается спасение души, однако это не исключает Божией помощи в земных обстоятельствах.

«Господь, конечно, от нас и для нас хочет одного главного — спасения нашего, чтобы мы в вечности были с Ним. Ну и, когда есть такая возможность, помогает нам и в земных наших обстоятельствах», — отметил Береговой.

При этом священник подчеркнул, что человек не должен воспринимать молитву как замену собственному труду.

«Главное помнить, что Бог спасает нас не без нас, и для того, чтобы Бог тебе помог в каком-то земном деле, необходимо что-то делать самому. Бог, подчеркну, — помощник, а не тот, кто что-то будет делать вместо нас, как двое из ларца», — сказал он.

По словам Берегового, если человек просит о помощи в материальных трудностях, он сам должен предпринимать реальные шаги.