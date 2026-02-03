Таможенники в 2025 году пресекли попытки незаконного перемещения 2,1 млрд рублей, в основном в долларах и евро. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

По данным ведомства, возбуждено 85 уголовных дел — «на 30% больше, чем годом ранее», — а также 13,2 тыс. административных. Вывезти контрабанду из РФ пытались в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Грузию, а ввезти — из Турции, ОАЭ, Азербайджана и Израиля.

В конце июля прошлого года служба сообщала, что за первые полгода 2025-го было пресечено более 6,3 тыс. попыток перемещения валюту на общую сумму 1,2 млрд рублей. Чаще всего деньги вывозили в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Китай и Узбекистан, уточняли в пресс-службе.

Таможенники, по данным ФТС, возбудили 37 уголовных дел, из которых 19 связаны с незаконным ввозом. Кроме того, было заведено более 6,2 тыс. административных дел за недекларирование или недостоверное декларирование денежных средств.

«Из них 3376 дел связаны с запретом на вывоз иностранной валюты в эквиваленте свыше 10 тыс. долларов США», — говорилось в сообщении ведомства.

В ФТС напомнили, что со 2 марта 2022 года введен временный запрет на вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму более 10 тыс. долларов. При ввозе денег на сумму, превышающую этот показатель, их нужно декларировать. В случае, если физлицо ввозит валюту более чем на 100 тыс. долларов, необходимо приложить документы, подтверждающие происхождение средств.