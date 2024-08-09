Мировое сообщество должно всерьез задуматься о действиях и намерениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших Курскую область. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Здравый смысл подсказывает, что все с чувством негодования восприняли новость об атаке на Курскую область. Тем не менее, сомневаюсь, что будет какая-то негативная реакция со стороны Запада: все, что делает Киев, санкционировано Вашингтоном. Но мир, глобальное большинство, задумается всерьез над тем, что творит Украина», — отметил Карасин.

Он заявил, что ВСУ нападают на мирных жителей, включая детей, разрушают инфраструктуру, дома и автомобили гражданских людей. По мнению Карасина, Киев ждут серьезные последствия за подобные действия.

«Это самое массированное вторжение, причем, с убийством невинных гражданских, детскими жертвами. За все это придется отвечать. Думаю, время покажет, насколько абсурдной была эта попытка Украины доказать свою активность», — заключил сенатор.

Боевые действия в приграничной Курской области начались 6 августа. На следующий день, 7 августа, в регионе был введен режим ЧС.

При этом созданный бывшим сотрудником пресс-службы Минобороны Михаилом Звинчуком телеграм-канал «Рыбарь» сообщал, что украинские военные захватили в Курской области газоизмерительную станцию «Суджа».

По информации российского Минобороны, украинская армия на Курском направлении потеряла до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.

США заявили о намерении запросить у Киева разъяснения об атаках в Курской области. По словам представителя Белого дома Джона Кирби, политика Вашингтона в отношении атаки и ударов по территории России не изменилась.