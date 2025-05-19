В новых, а также приграничных регионах России на время проведения ЕГЭ будут организованы бомбоубежища и усилены меры безопасности. Об этом, как передает корреспондент RTVI, на заседании комитета Госдумы по просвещению рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он обратил внимание на организацию сдачи ЕГЭ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в приграничных регионах — Курской, Белгородской и Брянской областях, которые «подвергаются постоянным нападкам со стороны наших недругов».

Глава ведомства подчеркнул, что безопасность детей стоит на первом месте.

«Пункты [сдачи ЕГЭ] организованы в безопасных местах, <…> есть бомбоубежища, специальные отработаны схемы, что будет во время, если прервется экзамен. То есть у нас по прошлому году уже с субъектами эти модели отработаны. У нас нет ни одного выпускника, который из-за этих событий лишился возможности поступать в вуз, то есть нет ни одной жалобы, ни одного судебного решения. Все наши меры, они работают, и они достаточно комфортные для выпускников», — сказал Музаев.

По словам главы Рособрнадзора, если в 2024 году у ведомства были две горячие линии (одна по вопросам процедуры сдачи ЕГЭ, другая — телефон доверия), то в этом году была создана интернет-платформа обратной связи.

«Громкие истории, связанные в основном с тем, что, видимо, все-таки мы были менее современны. Надо признать, Рособрнадзор по старинке работал, пользовался телефоном горячей линии, тогда как молодежь уже не совсем звонить любит, им нужны сети, им нужны какие-то современные такие штуки, когда они быстро напишут и отправят куда-то свою жалобу. Но у нас была горячая линия по вопросам вообще процедурным, другая — доверия, где можно было сказать, что есть какие-то нарушения или его права нарушили», — рассказал Музаев.

Попасть на «платформу жалоб» можно будет по QR-кодам на входе в пункт сдачи ЕГЭ, воспользоваться этим могут как сами школьники, так и их родители, объяснил он. По его словам, далее в решение проблемы будут включаться модераторы, которые будут отслеживать претензии в режиме реального времени.

«Это очень важно в период проведения экзамена. Дело в том, что когда некоторые начинают пиариться на этом, то все начинают с камерами бегать и пересылать посты про эту проблему, и, как правило, ничего не решают. Вот здесь платформа не для того, чтобы просто услышать жалобы, а действительно оперативно отреагировать», — подчеркнул Музаев.

Родительский контроль, рамки и «режим тишины»

На пунктах сдачи ЕГЭ также будут находиться родители, которые прошли специальное обучение в Рособрнадзоре, добавил глава ведомства. По его словам, задача этих людей не «телефоны, шпаргалки искать», а фиксировать различные нарушения, но не со стороны детей, а организаторов. Это нужно для того, чтобы на основе этих сведений в итоге составить карту по регионам, которая покажет качество подготовки к экзаменам каждого субъекта страны.

«По итогам каждого экзамена все ведомости тоже, как и экзаменационные, сканируются. Мы видим по итогу экзамена, как прошло в пунктах, есть ли жалобы массовые того или иного отдельно взятого пункта или вообще весь регион у нас прямо покраснел и пестрит жалобами родителей. Это говорит о том, что подготовились плохо», — объяснил Музаев.

Всего в России в этом году откроется 55 тыс. пунктов сдачи ЕГЭ, рассказал глава Рособрнадзора. Он отметил, что после различных скандалов в 2024 году особое внимание было уделено настройке рамок металлоискателей на входах в школу.

«Методические рекомендации отправили, перед каждым экзаменом настройку, в том числе в присутствии родителя, который придет, будут отлаживать. Чтобы она [рамка] не звенела там, где не надо», — рассказал Музаев.

Руководитель ведомства напомнил о том, что депутаты Госдумы ранее просили организовать во время проведения ЕГЭ «режим тишины», чтобы учащимся не мешали ни дорожные работы, ни шум со строек. Музаев добавил, что регионы были об этом уведомлены.

«На совещаниях об этом до субъектов РФ было доведено, чтобы было как в Корее, где вообще самолеты даже не летают во время экзаменов. Она маленькая страна, наша побольше, у нас аэропорты подальше иногда от городов. Поэтому мы на такие меры не идем, но комфорт наших детей — это дело общее. Не только работников образования», — отчитался он.

Во время мероприятия глава комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых заявила, что этот же «режим тишины» должен распространяться и на взрослых, в том числе и депутатов, чтобы не было «всплесков в сетях блогерских».

«Это очень важно. Надо уважать детей, надо щадить чужих родителей, тогда кто-то будет щадить твоих. Всегда помним: эффект бумеранга никто не отменял», — подчеркнула она.

Белых подчеркнула, что следует «с уважением относиться к детям, которые выходят на итоговую аттестацию».

«И когда мы, взрослые, это поймем, тогда будет понятно, что если есть нарушение закона, то в дело вступают правоохранительные органы. Сейчас такое количество людей обучено, как себя вести на точках, где проходит итоговая аттестация, беспрецедентно, мне кажется. Столько вложено сил! А мы с вами знаем, что любое сказанное вскользь слово понесется, как снежный ком», — предостерегла Белых.

При этом глава Рособрнадзора уточнил, что они готовы к неожиданностям: «Какой-то сюрприз в этом году тоже появится, мы обязательно будем это обсуждать».

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) официально ввели во всех российских школах в 2009 году. Он стал выпускным и вступительным экзаменом. Одной из целей реформы было снижение коррупции в школах и вузах. Однако в последние годы участились скандалы, связанные с процедурой досмотра, проведением экзамена и его результатами. В Госдуму неоднократно вносились законопроекты об отмене ЕГЭ, но они не получали поддержки правительства. Очередные поправки на этот счет предложил в июне 2024 года глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). В этом году ЕГЭ будет проходить с 23 мая по 11 июня.

В марте Госдума в третьем чтении приняла закон о том, что в 2025 году в трех регионах России пройдет эксперимент по сдаче только двух из четырех экзаменов после 9-го класса. Глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова заявила RTVI, что это первый шаг к отмене ЕГЭ.