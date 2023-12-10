Британские депутаты-консерваторы и политтехнологи готовят заговор, нацеленный на ослабление позиций действующего премьер-министра Британии Риши Сунака и его дальнейшее отстранение от должности, пишет The Daily Mail (DM). По данным таблоида, в качестве возможного кандидата на замену, которого хотят видеть тори, выступает бывший премьер страны Борис Джонсон.

DM утверждает, что представители Консервативной партии разрабатывают «удивительный план» по возвращению Джонсона на пост главы правительства. Парламентарии якобы обсуждают свои идеи в семейном итальянском ресторане Giovanni’s, поэтому издание называет их «макаронными заговорщиками».

В частности, для снижения рейтинга действующего премьера консерваторы используют «поток газетных заголовков», который может нанести ему репутационный ущерб. Как объясняет издание, таким образом заговорщики хотят усилить давление на Сунака, сохраняющееся после увольнения Суэллы Браверман и Роберта Дженрика, занимавших посты главы МВД и министра иммиграции соответственно. Свой план авторы заговора обозначают как «рождественский календарь дерьма» для премьера, пишет DM.

Суэлла Браверман и Роберт Дженрик покинули свои посты из-за скандала вокруг закона о предоставлении убежища беженцам в Руанде. Согласно документу, туда будут отправлять незаконно прибывших в Великобританию мигрантов. Согласно решению Верховного суда страны, такой проект является незаконным. Издание «Би-би-си» указывало, что именно Браверман была «одержима мечтой» отправить самолет с беженцами в Руанду. 12 декабря палата общин рассмотрит новый законопроект по этому вопросу. DM отмечает, что его продвигает Сунак.

По данным The Daily Mail, тори хотят видеть на посту премьер-министра Бориса Джонсона, потому что, по их мнению, его возвращение поможет спасти партию от поражения на следующих выборах. Издание приводит данные опросов общественного мнения, демонстрирующих падение доверия избирателей к Консервативной партии, из-за чего депутаты находятся «в панике».

Представитель Джонсона не стал комментировать утверждения о премьерских амбициях экс-бывшего главы правительства. По его словам, политик сейчас пишет книгу и «поддерживает правительство».

Несмотря на отсутствие публичной позиции самого Джонсона по этому вопросу, тори выдвинули несколько идей, как можно вернуть политика к должности, пишет DM. В рамках одной из них предлагается объединение бывшего премьера и Найджела Фараджа, одного из идеологов выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). Представитель Джонсона не подтвердил эту информацию, а близкий к Фараджу источник подчеркнул, что такое объединение «закончится плачевно».

Британские СМИ регулярно пишут о намерениях Джонсона вернуться в «большую политику». В частности, в февральской статье The Times утверждалось, что экс-премьер «внимательно следит за тем, что он считает своим наследием» и критикует нежелание нынешнего премьера Риши Сунака поставлять Украине боевые самолеты.

В материале DM приводится еще один вариант, который якобы рассматривают заговорщики. Он заключается в том, что временным премьером может быть назначен союзник Джонсона — бывший министр внутренних дел Великобритании Прити Патель. Одновременно с этим экс-премьер будет избран лидером Консервативной партии, а затем возглавит кабмин.

«Если бы Борис все еще был в палате общин, Риши бы освободили от поста к Рождеству и [Джонсон] вернулся бы на Даунинг-стрит к Новому году. Мы не просто наблюдаем поражение на всеобщих выборах — мы сталкиваемся с экзистенциальным кризисом», — рассказал источник таблоида.

The Daily Mail подчеркивает, что среди сторонников Джонсона есть депутаты, которые ранее поспособствовали его уходу с Даунинг-стрит. «Раньше я говорил, что он должен уйти. Но, мне кажется, что сейчас мы должны мыслить нестандартно. Чтобы вы к нему ни чувствовали, никто не может усомниться в его эффективности как участника компании. И нам это сейчас нужно, потому что мы стоим на пороге уничтожения», — сказал собеседник издания.

«Просто взгляните на опросы общественного мнения. Джонсон — лучший агитатор из всех, кто у нас есть. Если вы хотите получить голоса избирателей на следующих выборах, Борис — ваш человек», — заверил неназванный источник из числа британских экс-министров.

Собеседник DM добавил, что замена Сунака «кем-либо другим, кто в настоящее время находится в палате общин, скорее ухудшит ситуацию, чем улучшит».