Европейский союз не является стороной конфликта на Украине и не собирается отправлять своих граждан «умирать за Донбасс». Об этом заявил в четверг, 21 марта, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Мы не должны преувеличивать, война не неизбежна. <…> Мы живем мирно, мы поддерживаем Украину. Мы не часть этой войны», — сказал Боррель по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

Он призвал «не пугать людей напрасно», вновь повторив, что «война не неизбежна».

«Неизбежна необходимость помогать Украине. Речь не идет о том, чтобы идти умирать за Донбасс. Речь идет о том, чтобы помогать украинцам не быть убитыми на Донбассе. Или не быть убитыми в Киеве, когда он подвергается бомбардировкам», — утверждает глава евродипломатии.

Комментируя заявление Борреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕС не будет умирать за Донбасс, «потому что мертвые не умирают дважды».

Ранее в марте президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил сценария, при котором Париж «в какой-то момент» будет проводить наземные операции на Украине против России. Французский лидер отметил, что линию возглавляемого им государства поддерживают многие «отнюдь не малые» европейские страны.

В конце февраля Макрон заявлял, что не исключает отправку войск на Украину. Он отметил, что в настоящее время в Европе нет единого соглашения относительно этой меры, «но в будущем ничего исключать нельзя». Позже французский лидер пояснял, что «не исключать чего-то — не означает делать это».

Возможность отправки войск НАТО на Украину допускал также глава МИД Польши Радослав Сикорский. Однако многие западные лидеры публично отрицают планы размещения своих войск на Украине. В частности, подобные планы опровергали премьер Чехии Петр Фиала и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский в марте говорил, что Украина не нуждается в иностранных войсках, но приветствовала бы инструкторов и технический персонал из стран, которые оказывают Киеву военную помощь. По оценке Зеленского, ситуация на фронте стала для Украины «намного лучше», чем была последние месяцы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в конце февраля заявлял, что прямой конфликт между Россией и НАТО станет «неизбежным», если военные стран альянса появятся на территории Украины.