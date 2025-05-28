Глава Байкальского городского поселения Василий Темгеневский рассказал, что у напавшего с ножом на подростков в дачном поселке 17-летнего Михаила есть два старших брата, которые ушли на СВО. Они были ранены и сейчас проходят лечение. Также у Михаила есть две сестры.

«Всё характеризует мальчика хорошо: он занимался спортом, висел на доске почета. Родители работающие, никаких жалоб на них не поступало», — рассказал глава администрации.

Зарезавший друзей на вечеринке в Иркутской области юноша подросток занимался борьбой и побеждал на городских турнирах. Его фото висело на стенде «Ими гордится школа».

По информации SHOT, Михаил посещал секцию вольной борьбы. Подросток занял первое место на первенстве ко Дню защитника Отечества в Байкальске в 2023 году. В том же году он стал третьим на другом городском соревновании. Кроме того, подросток занимался баскетболом, входил в школьные команды по баскетболу и волейболу. В школе о нем отзывались как о воспитанном и приятном молодом человеке, у которого всегда были сделаны уроки. Фото Михаила висело на доске «Ими гордится школа».

Вольной борьбой занимались и несколько других участников вечеринки: 15-летний Артём и 16-летняя Полина. В 2023 году девушка стала победительницей первенства Иркутской области по вольной борьбе. Артём учился в восьмом классе той же школы и ушел с праздника незадолго до начала поножовщины. По предварительным данным, Полина попыталась оказать сопротивление и стала первой жертвой убийцы.

О расправе над подростками стало известно утром 28 мая. Школьники собрались на даче отмечать день рождения, пили спиртное. Как сообщает Baza, триггером для преступника стал отказ девушки заняться с ним сексом. Разозленный молодой человек взял канцелярский нож и устроил расправу.

16-летняя Полина, 14-летний Вадим, 14-летний Ойбек и 13-летний Коля погибли на месте, ещё четверо были ранены. После убийства подозреваемый, 17-летний Михаил, поджег дом. Он погиб при пожаре. Один подросток был доставлен в больницу в критическом состоянии. Позже уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева сообщила, что его успешно прооперировали.

По факту происшествия в Байкальске создан оперативный штаб, возбуждено уголовное дело. На фоне трагедии в Байкальске объявлен трехдневный траур.

С родственниками пострадавших работают психологи. Всем близким погибших и пострадавших будет оказана материальная поддержка, пообещал глава Байкальского городского поселения Василий Темгеневский.

Андрей Сергеев