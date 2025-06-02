Глава российской переговорной делегации, помощник президента России Владимир Мединский призвал украинскую сторону «не устраивать шоу для сердобольных бездетных старушек из Европы», утверждает в соцсети X корреспондент британского журнала The Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источник, знакомый с ходом второго раунда переговоров Москвы и Киева в Стамбуле.

Такое заявление Мединский якобы сделал в ответ на список с именами сотен детей, которых Украина требует от России вернуть, пишет британский журналист.

Axios приводит более подробную цитату, которую издание приписывает Мединскому. По словам двух украинских чиновников, глава российской делегации в Стамбуле назвал пропагандой утверждения о «похищении Россией десятков тысяч украинских детей».

«Хватит разбрасываться безумными цифрами. Мы вернем всех, кто находится в России. Никакого похищения людей нет. Российские солдаты не похищают людей. Они спасли их только потому, что их жизни были под угрозой. Не устраивайте шоу для европейских сердобольных тетушек, у которых самих нет детей», — якобы сказал Мединский.

Кроме того, как утверждает Кэрролл, российская делегация попросила, чтобы на переговорах с украинской стороной не было представителей от США.

По словам журналиста, второй раунд российско-украинских переговоров был посвящен гуманитарным вопросам.

«Они [переговоры] длились чуть больше часа, что говорит о том, что обсуждать было особо нечего», — написал Кэрролл.

Он также сообщил, что делегации из России и Украины обменялись меморандумами со своими условиями прекращения военного конфликта.

«Будет еще один раунд переговоров, что бы это ни значило, без фиксированной даты», — добавил Кэролл.

Второй раунд прямых переговоров между делегациями из России и Украины прошел в закрытом режиме в стамбульском дворце Чираган 2 июня. Во встрече также участвовал глава МИД Турции Хакан Фидан.

Как сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умеров, Москва и Киев договорились в Стамбуле об обмене телами погибших военных в формате «6000 на 6000».