Российские деятели культуры прокомментировали сообщения о смерти оппозиционера Алексея Навального в ИК-3 в Ямало-Ненецком АО. Комментарии актеров, режиссеров и музыкантов — в подборке RTVI.

Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова*):

Человека жестоко казнили в течение трех лет. Били добровольно и смело вставшего перед ними без оружия врага, били лежачего. И убили. Показали, что уже не движет ими эгоцентризм, вера в собственное превосходство и величие… движет теперь только крысиный страх и желание жрать.

Осторожно, крысиный король скоро лопнет от злости, отойдите подальше и наслаждайтесь этим зрелищем также, как он сегодня как он годами смакует смерть.

Юморист, шоумен Максим Галкин*:

Нет слов… Господи, дай сил родным пережить это горе. Самые глубокие и искренние соболезнования семье Алексея.

Блогер Юрий Дудь*:

Навальный был одним из тех, кто не боялся. И точно — самым известным из тех, кто не боялся. Путин, Кадыров, Пригожин, Золотов — потенциальные проблемы от любого из них не мешали ему говорить то, что он думает. И для многих это было примером: если где-то в паре станций метро от тебя (на Автозаводской) ходит на работу человек (при этом — не фанатик, не отмороженный), который настолько не боится, то я попробую не бояться хотя бы на 1/10 от него.

Возвращение домой в январе-2021 — это совершенно иной уровень мужества и личного примера, это официально явленная суперсила. Тебя только что отравили боевым ядом, ты признанный (и своей страной, и миром) лидер оппозиции, тебе вроде как нечего доказывать, но ты все равно делаешь шаг навстречу чудовищу, которое захватило твой дом и поджидает тебя у порога. А потом, оказавшись в застенках, ты легок, инициативен и несгибаем, будто прутья на окне твоей камеры.

Все свои заметные годы в политике Навальный раздавал людям этот пример бесстрашия. Причем, как и в беспроводном интернете, сигнал может добираться до разных уголков по-разному: для кого-то побороть страх — это выйти в первых рядах на митинг, для кого-то — выложить траурную картинку в соцсетях, для кого-то — обменять любимый дом на продолжение работы в эмиграции, для кого-то — не поддержать войну, хотя коллеги и соседи — поддержали.

Главное — что сигнал шел. И поступал даже из-за Полярного круга.

Это сейчас, в момент кромешной темноты, кажется: ну и что с того? Разве это чему-то помогло, разве это помешало разгореться войне, разве это спасло самого Навального? Но на самом деле это сотни тысяч и даже миллионы людей, которые, сталкиваясь с несправедливостью, проявляли сопротивление, достоинство и — главное — неравнодушие. Даже если при этом было очень страшно.

Если страх действительно съедает душу, то Алексей Навальный — это герой, который спас сотни тысяч и даже миллионы человеческих душ.

Светлая память герою.

Актер Оскар Кучера:

Не думаю, что кроме оппозиции это кому-то было нужно. Я никогда ему не симпатизировал. Однако, соболезную родным.

Писатель Дмитрий Глуховский*:

Навального убили в тюрьме. Самого отважного человека в российской политике убили подло, трусливо и предательски, отравив, изолировав, сослав за полярный круг пожизненно — и все равно продолжая его бояться. <…> Светлая память герою.

Кинорежиссер Кантемир Балагов:

Алексей и Дима. Два человека с непоколебимой любовью к России ушли сегодня в один день. Светлая память.

Рэпер Noize MC* (Иван Алексеев*):

В первую очередь выражаю соболезнования семье Алексея. Как будто было недостаточно того беспредельного ужаса, в который они вас погрузили. Я не могу себе даже представить этот каскад страданий и чудовищную многосерийность вашей утраты. Он прошел этот путь абсолютно героически. Пусть вам хватит сил справиться со всем, на что этот путь вас обрек.

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский:

Убили, но не сломали. Наш долг помнить и не прощать.

Кинорежиссер Андрей Звягинцев:

Вот и еще одна ужасная новость в череде бесконечного кошмара из моей страны. Невероятно печальная новость. Когда уже эти кровопийцы наконец насытятся? Скорблю вместе с родными и близкими Алексея, с его детьми, с Юлей, его женой. Скорблю вместе с миллионами других людей. Миллионами, для кого Навальный был и останется настоящим героем, человеком, который хотел, чтобы все мы жили в другой России. <…>

Спасибо, Алексей, за твою беспримерную, прекрасную жизнь. Ты подарил всякому честному русскому человеку эталон бескомпромиссного служения своей Родине. Спасибо. Спасибо и прощай.

Кинорежиссер Роман Волобуев:

Главный его подвиг был, конечно, в том, что он продал всем — нам, им, вообще всем — эту идею, что он Супермен и его тупо нельзя убить. На этом абсолютно детском обмане, как всегда бывает, надежда последняя и держалась.

Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова:

Это не смерть, это жестокое убийство. Перед президентскими •выборами•. Навальный — душа свободной России и, я, как и вы все, была уверена, он бессмертен, как душа.

Телеведущий, комик Михаил Шац*:

Алексей всегда был мечтателем. Часто его слова казались наивными, но они были прекрасны. В них слышалась не только надежда, но и уверенность, которой всем так не хватало. Я рад, что судьба свела меня с ним. Мы много встречались, особенно во времена Болотной. Я сохраню все эти моменты в памяти, чтобы не пропадало ощущение той надежды, которую он всегда давал людям.

Я невероятно подавлен произошедшим, хотя я, как и многие, допускал такой исход. Допускал, потому что никаких моральных границ больше нет. Все ради власти. Ничто не остановит этих людей. Я выражаю глубокое соболезнование Юле Навальной, его детям и родителям. Я очень хочу, чтобы хотя бы его дети когда-нибудь увидели то, о чем мечтал Алексей. Свободу Навальному, так мы часто кричали на митингах. Он точно умер свободным человеком. За нее он отдал все.

Блогер, комик Данила Поперечный:

Какой ужас.

Актер Дмитрий Назаров:

Еще один печальный гроб,

Но преступление раскрыто.

Да, имплантировали тромб,

Но только для самозащиты.

Им с «Новичком» не удалось,

Увы, не рассчитали дозу.

Страна, не надо лишних слез,

Им наплевать на ваши слезы.

Режиссер документального фильма «Навальный» Дэниел Роэр:

Всё, о чем я могу говорить — это печаль, которую я чувствую, и боль, которую, я уверен, чувствует его семья. Это потеря для мира, и такое ощущение, будто свет сегодня погас.

Актер Алексей Огурцов:

Это большая трагедия прежде всего для его близких, для семьи. Но то, что он предатель, и то, что он открыто это говорил, наверное, Родина-мать его не простит.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов