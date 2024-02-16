Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу 16 февраля сообщило о смерти оппозиционера Алексея Навального исправительной колонии (ИК) №3 «Полярный волк» после прогулки. Телеграм-каналы называют предварительной причиной смерти оторвавшийся тромб. Соратники и близкие политика пока не подтверждают информацию. Как сообщения о смерти Навального комментируют российские политики, журналисты и политологи, — в подборке RTVI.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

Насколько мы знаем, в соответствии со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками, выяснениями, то есть каких-то поручений не требуется, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которыми мы сейчас руководствуемся.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш*:

ФСИН по Ямало-Ненецкому округу распространяет новость о смерти Алексея Навального в ИК-3. Никаких подтверждений этого у нас пока нет. Адвокат Алексея сейчас вылетает в Харп. Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим.

Соратник Навального Иван Жданов*:

В течение суток родственников обязаны уведомить, если это правда. Уведомлений не было.

Мать Навального Людмила Навальная:

Не хочу слышать никаких соболезнований. Видели сына в колонии 12 числа, были на свидании. Был жив, здоров, жизнерадостен.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова:

Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы.

Политик Борис Надеждин:

Я молюсь, чтобы информация оказалось неправдой. Алексей — один из самых талантливых и смелых людей в России, которых я знал.

Лидер партии «Справедливая Россия ― Патриоты ― За правду» Сергей Миронов:

Смерть Алексея Навального, осужденного ранее за экстремизм, выгодна многим врагам России, в том числе тем, кто пытался отравить его ранее. В связи с этим необходимо самым тщательным образом расследовать обстоятельства смерти и принять меры для отражения неминуемой информационной атаки Запада.

Конечно, причиной могли стать проблемы со здоровьем. Но в любом случае скоропостижная смерть одиозного «оппозиционера», да еще за месяц до президентских выборов, выгодна прежде всего врагам России. И они обязательно попытаются использовать ее по максимуму для давления на нас извне и для раскачивания ситуации внутри страны.

Председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев:

ФСИН сообщает о скоропостижной смерти Алексея Навального. Сволочи, другого слова искать не хочу. Семье и все соратникам Алексея глубокие соболезнования. Незаурядный человек, большая потеря…

Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов*:

Это страшная новость. Уверен, что тромб (если это был он) — прямое следствие 27-го по счету срока в ШИЗО. Что такое ШИЗО — это неподвижность, малокалорийная еда, нехватка воздуха, постоянный холод. Алексея Навального три года подвергали мукам и пыткам. Как сказал мне врач Навального: тело такого выдержать не может. К сроку Алексея Навального добавили убийство.

Главред RT Маргарита Симоньян:

Мне уже позвонили человек пять жертв заказных «расследований» усопшего с одним текстом: «Земля стекловатой».

Только Великий Пост, который у армян уже начался, и прочие самоограничения того же характера не дают мне присоединиться к этому единодушному соболезнованию.

Политолог Станислав Белковский*:

Никто не давал А. А. Навальному никаких гарантий безопасности на случай возвращения в РФ. <…> А. А. решил вернуться строго сам — потому что (за)хотел идти до конца. До 16 февраля 2024.

Журналист Леонид Парфенов:

Это политическое убийство.

Член Совета по правам человека Ева Меркачева (в комментарии RTVI):

Я считаю, что очень сильно подорвало здоровье [Навального] бесконечное помещение в ШИЗО. И я думаю, что этот момент как раз и нужно рассмотреть, вплоть до изменения законодательства ШИЗО. Это очень тяжелые, суровые условия содержания. ШИЗО — это место, куда нельзя взять свою собственную теплую одежду, где нельзя продукты, а человек там находится в полной изоляции, там нет ничего.

Все это в буквальном смысле подрывает здоровье не только психическое, но и физическое, и чаще всего люди, которые проводили много времени в ШИЗО, серьезно страдали и потом восстанавливались долго. <…>

Закон вроде как ограничивал срок пребывания в ШИЗО, потому что медики настаивали, но что можно было сделать? Человека из ШИЗО доставляют обратно в отряд — тут же новая комиссия, ему говорят, что новые нарушения, и он опять поехал в ШИЗО, и такая бесконечная карусель. И можете себе представить, что человек просто в себя не приходит.

Бывший член СПЧ Игорь Каляпин (в комментарии RTVI):

Я версию Меркачевой не разделяю. Наиболее вероятной причиной я считаю другую. Скажу так: нет никаких сомнений, что Навального пытались убить. И я в свете этого не склонен считать, что вот именно сейчас, именно в этой ситуации у него действительно оторвался тромб.

Гораздо более вероятной мне кажется другая причина, связанная с тем, что просто кто-то свои эти замыслы наконец довел до конца. Не понимаю, почему бы их не довести до конца, если попытки его убить уже предпринимались ранее? С чего бы людям остановиться-то? Почему бы не доделать свое дело? <…>

Думаю, что логика как раз есть [в том, что это случилось за месяц до президентских выборов]. Как раз сейчас, как раз перед выборами для того, чтобы снять на фоне предстоящих выборов дискуссии по поводу событий в Украине. <…> Я думаю, что это холодный такой, изуверский расчет.

Основатель проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин*:

Светлая память Алексею Анатольевичу! Искренние соболезнования его родным и близким! Сегодня Россия осиротела и лишилась одного из самых смелых и прогрессивных политиков.

Один из лидеров партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» Михаил Аксель (в комментарии RTVI):

Предположения о том, что это сделали Кремль, западные спецслужбы, оппозиция, заключенные этой колонии на месте и так далее — одно другого краше.

На самом деле все гораздо проще, в этой смерти уже точно можно указать виновных — это бесчеловечная система ФСИН, которая создана для унижения людей и не способна контролировать безопасность осужденных, их здоровье и их состояние в местах заключения.

Политик Леонид Гозман*:

Навальный шел на страдания и смерть сознательно. Он античный герой. И смерть его не напрасна. Вечная память и благодарность.

Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки:

Происходит это ровно за месяц, ровно в тот момент, когда российская оппозиция представляет собой пустое место, когда общественная позиция разворачивается в сторону России. Противная сторона вдруг получает подарок, который без сомнения вызовет в западном мире антироссийскую волну.

Что будет дальше — посмотрим, но неизбежно возникнет вопрос: совпадение ли это. Или на шахматной доске кто-то сделал очередной шаг?

Публицист Александр Баунов*:

Дан окончательный ответ на вопрос, стоило ли Навальному возвращаться в Россию, чтобы оставаться не изгнанником, но политиком. Он покидал одну, вернулся в другую, и погиб в третьей, где политические перспективы отсутствуют в принципе. Есть только святцы. Впрочем, и в прежней-то версии его пытались убить, что уж говорить про новую.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков (в комментарии RTVI):

В этих условиях, конечно, надо проводить проверку, устанавливать причины смерти. Я считаю, что должна быть проведена экспертиза, конечно же, вокруг результатов проверки будут споры, которые будут продолжаться очень долго. <…> Он находился в такой экстремальной ситуации, конечно, должна быть проведена доследственная проверка, а там по результатам смотреть.

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев:

Любая человеческая смерть — это трагедия. Мое личное отношение к ситуации, которая происходила вокруг Навального годами, не менялось. Это кино. Для самого Навального — с печальным концом. В 2019 году я сказал Навальному: парень, твоя история — это не про Манделу, а про жертвенного барана запада. Так и вышло. <…>

Бывший протодиакон Андрей Кураев*:

Вы и убили-с.

Политолог Екатерина Шульман*:

В прошлый вторник я слышала аудиозапись его голоса, сделанную во время судебного заседания, которое было за день до этого, в понедельник. Это был голос здорового, энергичного неистощенного человека. Когда у человека сорваны связки, воспаление легких, сердце не тянет или он голоден, это слышно по голосу — поверьте преподавателю. Неделю назад он был здоров и полон сил. Никаких версий, кроме убийства, у нас не остается.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров:

У России не было никакого смысла как-то вредить здоровью Навального, абсолютно никакого. Человек отбывал срок, который еще предстояло сидеть несколько лет. Я думаю, что несчастный случай, такое бывает.

Основательница движения «Русь сидящая»* Ольга Романова*:

Это убийство. Это должны понимать все и во всем мире.

Политолог Сергей Марков:

Навальный умер внезапно случайно за один месяц до выборов Путина? Тех выборов, которые американские и британские спецслужбы мечтают сорвать? Это все случайно? Верится с трудом. Версия «сакральной жертвы» должна быть основной.

Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг*:

Смерть Алексея Навального является спланированным политическим убийством и должна быть расследована как посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность (статья 277 Уголовного кодекса РФ), что наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. Это большое личное потрясение для граждан России.

Журналист Тихон Дзядко*:

Это политическое убийство лидера оппозиции, которое достигло своей реализации спустя 3 года после первой попытки.

Член СПЧ Марина Ахмедова:

Для меня его смерть — это как конец эпохи. Той, где читали [Бориса] Акунина*, слушали еще Земфиру*, и в главном тренде было — предавать Родину. Началась эпоха новая, и тромб оторвался.

Журналистка Ксения Собчак:

Я не понимаю, у меня нет слов, как это вообще можно прочитать.

Главный редактор издание Republic* Дмитрий Колезев*:

Какой кошмар. Хочется надеяться, что это окажется каким-то вбросом. Если это правда, то иначе как убийством это назвать не получается.

Блогер Илья Варламов*:

Ужас. Умер Алексей Навальный. Недавно его в очередной раз отправили в ШИЗО, где сумме он провел свыше 300 дней. Сегодня ФСИН написали, что умер на прогулке. Просто нет слов.

Журналистка Елизавета Осетинская*:

Не могу поверить, что пишу эти слова: «Навальный умер». Очень больно и страшно.

Правозащитник Олег Орлов*:

Мне надо просто это осознать. Это настолько ужасная новость, трагедия для всех нас, для всей России. У меня слов нет, я пока ничего сказать не могу, я просто потрясен этой новостью.

* признан Минюстом России иноагентом