В тарифной войне с США Китай может нанести «болезненный удар» по Вашингтону через распродажу американского госдолга на $760 млрд, пишет Briefly. Как поясняет сайт, Китай является вторым после Японии крупнейшим держателем портфеля казначейских облигаций США и таким образом обладает «мощнейшим рычагом давления».

О том, что Китай может воспользоваться этим рычагом, заговорили на фоне резкого роста доходности этих ценных бумаг в пятницу, 11 апреля, — на 50 базисных пунктов за неделю (до 4,49%).

Это был самый большой недельный рост за последние 20 лет, сообщал Bloomberg. Агентство отмечало, что к скачку привела распродажа на рынке облигаций, спровоцированная торговой войной американского президента Дональда Трампа. Такой скачок «грозит нанести еще один удар по экономике США», поскольку увеличивает стоимость обслуживания долга, и ставит под сомнение статус этих ценных бумаг как безрискового актива, говорилось в статье.

Как указывает Briefly, Минфину США в этом году предстоит разместить около $2 трлн нового долга и перевыпустить еще примерно $8 трлн, но это возможно только при стабильном спросе и разумных процентных ставках. Однако при росте доходности облигаций стоимость обслуживания долга увеличивается на $100 млрд за каждый пункт.

Пекин, по слухам, мог начать 11 апреля «точечную распродажу» казначейских бумаг, чтобы прощупать уязвимость американского долгового рынка. В пользу этой версии говорит тот факт, что скачок доходности случился именно в часы активных торгов в Азии. В статье делается предположение, что Китай может запустить «волну давления», просто отпуская рынок облигаций в нужный момент.

Вероятность такого подхода увеличивается на фоне того, что инвесторы в условиях мировой турбулентности начинают искать более стабильную альтернативу доллару, пишет Briefly. Тот же Китай, например, пять месяцев подряд наращивает запасы золота, в то время как другие страны постепенно склоняются к евро.

«Если противостояние между США и Китаем усилится, у Пекина будет все необходимое, чтобы в нужный момент запустить мягкую, но разрушительную волну давления — без единого выстрела, но с миллиардными последствиями», — делается вывод в статье.

В начале апреля Трамп подписал указ о введении «взаимных пошлин» на товары почти из 200 стран и регионов. Тарифы в отношении Китая тогда составили 34%. В ответ КНР ввела аналогичные дополнительные пошлины на американские товары.

После этого Трамп увеличил дополнительную пошлину на китайский импорт с 34% до 84%. Тарифная ставка в дальнейшем достигла 104%. Пекин принял зеркальные меры в отношении американской продукции, вслед за этим Трамп заявил о повышении ставки на товары из Китая до 125%, при этом другим странам он предоставил 90-дневную отсрочку. Следом Китай поднял пошлины на американский импорт до того же значения.