Появившиеся в Москве листовки с рекламой «бесплатных курсов о плюсах многоженства» — это фейк, заявил РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Он заверил, что управление не имеет никакого отношения к курсам, на которые приглашают авторы и распространители листовок. На мысль о том, что курсы организованы ДУМ, журналистов навела размещенная на листовке цитата из книги Аляутдинова.

«Это не что иное, как неумелая и неуклюжая попытка недоброжелателей посеять раздор между народами России, внести дестабилизацию в общество и очернить деятельность мусульманского духовенства», — заявил муфтий Москвы.

По его словам, ДУМ организует курсы по семейной жизни и оказывает поддержку многодетным семьям. «Но акции по многоженству — это не про нас», — добавил Аляутдинов, посоветовав москвичам не реагировать на провокации.

С аналогичным опровержением муфтий Москвы уже выступал минувшей зимой, когда в соцсетях публиковали те же самые листовки. Тогда Аляутдинов тоже заверял, что к этим курсам не имеют отношение ни он сам, ни ДУМ Москвы, ни тем более ДУМ России.

«К сожалению, в последнее время в Сети всё чаще распространяется не соответствующая действительности информация, используемая для создания ложного впечатления о нашей работе и намерениях. Это настоящая информационная война, цель которой — разрушить целостность России», — заявлял муфтий.

Он призывал российских граждан вдумчиво и критично относиться к информации, публикуемой в социальных сетях, и ориентироваться на официальные интернет-ресурсы ДУМ.

Листовки, о которых идет речь, появляются в соцсетях не впервые. Никакой конкретики те, кто их публикует, не дают — только указывают, что реклама распространяется на улицах Москвы. На листовках изображены три женщины в мусульманских головных уборах, заголовок гласит «Третий не лишний», а ниже размещен хештег #быть_третьей_не_стыдно.

Рекламный призыв адресован тем, кто «сомневается в том, чтобы стать не первой женой». «В этом нет ничего такого. Узнать больше о традициях ислама и плюсах многоженства вы можете на бесплатном курсе», — написано на листовке.

Кроме того, там есть QR-код, который не считывается, и цитата из книги Аляутдинова «Благой нрав» с призывом «глубоко задуматься над своим предназначением в этой жизни, суметь передать другим тепло своей души, оставив достойное наследие своим детям и будущим поколениям».

18 декабря 2024 года Совет улемов ДУМ выпустил фетву «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе РФ». Она была воспринята общественностью как признание того, что Духовное управление мусульман не признает зафиксированное российским законодательством.

Генпрокуратура РФ направила руководителю ДУМ России, главному муфтию шейху Равилю Гайнутдину представление о необходимости устранить нарушение федерального законодательства, допущенное в фетве.

Комментируя это представление, Аляутдинов подчеркивал, что фетва не заменяет законы государства и носит рекомендательный характер, поэтому ее следует считать просто «ответом на актуальные запросы российского мусульманского сообщества при заключении никаха (мусульманского обряда бракосочетания) в рамках правовых и религиозных норм».

Через несколько дней глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила главе Минюста Константину Чуйченко ввести в России ответственность за религиозное многоженство как пропаганду нетрадиционных семейных отношений. Она заявила, что многоженство «противоречит человеческой природе».

Впоследствии стало известно, что представители исламских организаций в Москве, Нижегородской и Свердловской областях получили предостережения от региональных прокуратур, касающиеся поддержки многоженства. Источник в Генпрокуратуре пояснил, что они связаны с тем, что в указанных регионах религиозные деятели высказывались в поддержку фетвы о многоженстве. Сама же фетва была в итоге отозвана.