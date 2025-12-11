В Замоскворецком суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерального директора АО «Уральские заводы» Василя Мусина. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), пишет «Коммерсант».

По версии следствия, возглавляемое им предприятие поставило Министерству внутренних дел 843 комплекта радиостанций «Эрика», которые были представлены как российская разработка, но фактически состояли из китайских компонентов. Сумма ущерба по контракту оценивается в 50,5 млн рублей.

Как следует из материалов дела, контракт на поставку в рамках гособоронзаказа был заключен в июне 2023 года. Следствие полагает, что для его получения были представлены недостоверные документы, подтверждающие российское происхождение продукции.

Проведенная в мае 2024 года экспертиза установила, что большинство комплектующих произведено в Китае, а сами устройства похожи на китайские радиостанции Hytera. По мнению следствия, эти действия причинили ущерб государству и сорвали выполнение госзаказа.

Мусин был задержан 19 июня 2024 года и впоследствии заключен под стражу. Его защита неоднократно, но безуспешно ходатайствовала о смягчении меры пресечения, утверждая, что действия обвиняемого связаны с предпринимательской деятельностью.

Сам Василь Мусин свою вину категорически отрицает. Его адвокаты настаивают, что обвинения в использовании иностранных комплектующих необоснованны, и указывают, что в прошлом предприятию уже удавалось отстаивать свою позицию в судах по аналогичным вопросам.