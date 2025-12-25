Вечером 24 декабря в центре Москвы сбил водитель Mercedes сбил 84-летнего политолога Бориса Славина, который был бывшим помощником и соавтором трудов президента СССР Михаила Горбачева, сообщает РЕН ТВ со ссылкой источник.

По информации издания, Славин госпитализирован в Городскую клиническую больницу им. Боткина с тяжелыми травмами.

«У меня тоже есть такая информация. Отец в реанимации», — сказал РЕН ТВ сын пострадавшего политолога.

Источник издания отметил, что у Славина была диагностирована тяжелая сочетанная травма, закрытая черепно-мозговую травма, ушиб мозга и раны лица.

Данных о личности водителя, который сбил бывшего помощника Горбачева, пока нет.

Борис Славин — советский и российский политолог, журналист, профессор МПГУ. Кроме того, он является действительным членом Академии политических наук. Славин с 2000 года работал помощником президента «Горбачев-фонда» Михаила Горбачева.