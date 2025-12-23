Басманный районный суд Москвы санкционировал заключение под стражу бывшего руководителя одного из подразделений госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

В мае этого года Геннадий Сахаров уже был осужден по аналогичному обвинению. Ему был вынесен приговор в виде 12 лет лишения свободы за получение взятки в размере 32 млн рублей от бывшего генерального директора компании «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе. Взамен Сахаров должен был оказывать содействие в реализации контрактов с организациями, подведомственными «Росатому». Кокосадзе в рамках того же дела был приговорен к восьми годам колонии с крупным штрафом.

Сахаров, ранее признавший вину и раскаявшийся, в ноябре заключил досудебное соглашение, в рамках которого признался в получении еще двух взяток. Параллельно он подал ходатайство о заключении контракта с Министерством обороны и отправке в зону проведения специальной военной операции.

В сентябре 2024 года Басманный суд арестовал имущество Сахарова и его супруги на сумму, превышающую 100 млн рублей. Под арест попали три квартиры в Москве, три автомобиля и машиноместо, причем почти вся эта собственность юридически оформлена на жену обвиняемого.

Как ранее сообщал «Коммерсантъ», в период с 2021 по 2024 год общая сумма взяток, полученных Сахаровым от Кокосадзе, составила около 23 млн рублей.

По версии следствия, для их получения использовалась сложная схема: подруга жены Сахарова, Юлия Пермякова, была устроена на высокооплачиваемую должность помощника гендиректора в «Оргэнергострой». Банковскую карту, на которую поступала ее зарплата (около 700 тысяч рублей в месяц), она передавала супруге Сахарова. Та, в свою очередь, перечисляла Пермяковой фиксированную сумму в 10 тысяч рублей ежемесячно, а остальные средства направлялись на счет самого Сахарова.