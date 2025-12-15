Российские военные сообщили об отражении попытки атаки на Новороссийскую военно-морскую базу. По данным начальника пресс-службы Черноморского флота Алексея Рулева, украинская сторона безуспешно использовала подводный беспилотный аппарат для диверсии.

«Ни один корабль или подводная лодка Черноморского флота, дислоцированные в бухте Новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи в результате диверсии не получили повреждений и несут службу в штатном режиме», — заявил Рулев.

Он также опроверг информацию украинских спецслужб о якобы уничтожении одной из российских подлодок в бухте, подчеркнув, что эти сведения не соответствуют действительности.

Ранее украинские СМИ, ссылаясь на данные Службы безопасности Украины (СБУ), распространили информацию о якобы проведении успешной операции. По их сообщению, в ходе совместных действий 13-го Главного управления военной контрразведки и Военно-морских сил Украины в районе Новороссийска с помощью подводных беспилотных аппаратов Sub Sea Baby была поражена российская подводная лодка типа 636.3 «Варшавянка».