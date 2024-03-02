Четверо сотрудников Следственного комитета России (СКР) пострадали от взрыва устройства, которое было сброшено с беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

По его словам, сотрудники СКР занимались следственными действиями «на месте происшествия» в приграничном Стародубском округе Брянской области. В результате детонации взрывного устройства следователь и следователь-криминалист получили ранения, еще двое сотрудников были контужены.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы уточнил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные трое получили легкие травмы. Всем раненым оказывается медицинская помощь.

Следственный комитет пообещал установить личности украинских военнослужащих, причастных к произошедшему, и дать их действиям правовую оценку.

Утром 2 марта стало известно о взрыве в пятиэтажном жилом доме в Санкт-Петербурге. Телеграм-каналы писали, что причиной мог стать украинский беспилотник. «Фонтанка» называла возможной целью БПЛА нефтебазу «Ручьи», расположенную примерно в километре от места взрыва.

При этом официальных комментариев о причинах произошедшего нет. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал инцидент «происшествием». «Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы», — написал он в своем телеграм-канале, добавив, что повреждения в домах устранят за счет города, а пострадавшие получат компенсации.

27 февраля при ударе украинского беспилотника погибли трое жителей Белгородской области, 8 февраля дрон-камикадзе атаковал автобус с людьми в белгородском селе Новая Таволжанка. Недавно замкомандира отряда «Шторм» 136-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск России с позывным Лотос заявил, что ВСУ применяют все больше беспилотников.