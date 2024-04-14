В результате украинского удара по городу Токмак в находящейся под российским контролем Запорожской области погибли 16 человек. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Евгений Балицкий.

Число жертв увеличилось после того, как спасатели подняли из-под завалов тела четырех человек, среди которых один ребенок. «Один человек скончался в больнице», — добавил Балицкий.

По его словам, пострадали 20 человек, из них 12 находятся в больницах в тяжелом состоянии, а восемь — на стационарном лечении. «Разбор завалов и поиски продолжаются», — сообщил запорожский губернатор.

Ракетную опасность в Токмаке объявили около полудня 12 апреля. Вечером того же дня Балицкий сообщил, что ВСУ обстреляли жилой сектор с многоквартирными домами. ТАСС со ссылкой на оперативные службы передавал, что ударами были разрушены пять домов, включая один частный. Девять многоэтажек и 25 частных домов остались без газоснабжения, уточнял глава региона.

На следующее утро, 13 апреля, Балицкий сообщил о гибели 10 человек, включая трех детей. Еще двое числились пропавшими без вести. Число пострадавших на тот момент составляло 18 человек, основной вид полученных ими травм — это ожоги.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы передавал, что для удара по Токмаку 12 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB, разработанные Boeing и Saab Group и запускаемые из РСЗО HIMARS. По словам источника агентства, использованные при атаке снаряды были идентифицированы по найденным в Токмаке осколкам.

GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) — это комбинированный боеприпас на основе управляемой авиабомбы GBU-39/B SDB. При подключении разгонного блока он превращает бомбу в реактивный снаряд, который можно запускать из HIMARS. После отделения разгонного блока бомба планирует к цели. Издание The War Zone отмечало, что GLSDB стоит около $50 тысяч — примерно вдвое дешевле, чем боеприпасы для РСЗО HIMARS.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщала о начале поставок GLSDB на Украину в конце января 2024 года. Тогда же официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтверждал готовность Вашингтона снабдить Киев этими бомбами, но отказался уточнить конкретные сроки поставок из соображений оперативной безопасности.

Токмак перешел под российский контроль в 2022 году в ходе военной операции. В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Запорожской области, чуть позже был подписан договор о ее вхождении в состав Российской Федерации. В начале октября Путин назначил Балицкого главой региона. Столицей области временно стал Мелитополь. В феврале 2023 года Минобороны России включило Запорожскую область в состав Южного военного округа.