Москва решительно осуждает нападение Израиля на Ливан, говорится в заявлении МИД России. Внешнеполитическое ведомство призвало израильские власти немедленно прекратить боевые действия, вывести войска с ливанской территории и «заняться реальным поиском мирных путей урегулирования ближневосточного конфликта».

«Комбинированный характер израильского вторжения с участием всех родов войск дает основания предположить, что число жертв будет неуклонно расти. <…> Очевидно, что такой шаг, предпринятый военно-политическим руководством Израиля вслед за убийством ряда лидеров «Хезболлы», приведет к дальнейшей эскалации насилия в ближневосточном регионе», — заявили в МИД, комментируя решение ЦАХАЛ начать ограниченные наземные рейды на юге Ливана.

В ведомстве обратили внимание на поступающие сведения о «десятках погибших гражданских лиц среди ливанцев», тогда как ливанская армия покинула свои позиции в районе «голубой линии» и отошла вглубь страны.

«Выражаем солидарность с руководством и народом дружественного Ливана, подвергшегося вооруженной агрессии. Искренне соболезнуем родным и близким погибших», — говорится в заявлении.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удары Израиля по Ливану и Сирии, заявил, что Кремль «сохраняет глубокую озабоченность» из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«Мы с вами вместе наблюдаем, что география боевых действий расширяется, это все ведет к дальнейшей дестабилизации в регионе и к нагнетанию напряженности. Напряженность губительна для всего региона и для прилегающего к этому региону пространства», — сказал он, комментируя удары Израиля по Ливану и Сирии (цитата по «Коммерсанту»).

Операция «Северные стрелы»

23 сентября Израиль начал в Ливане военную операцию «Стрелы севера», в ходе которой израильская армия наносит массированные авиаудары по военным объектам ливанского движения «Хезболла». Заявленная цель операции — создание безопасных условий в северных приграничных районах Израиля, чтобы туда могли вернуться 80 тыс. поселенцев, ставших перемещенными лицами. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начал «ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды» в приграничном районе на юге Ливана.

В результате израильских ударов по Ливану за две недели погибли более тысячи человек, а сотни тысяч стали вынужденными переселенцами, заявила официальный представитель Управления ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, передает РИА Новости. Телеканал Al Hadath сообщил, что за время бомбардировок израильскими силами южных районов Ливана и авианалетов на столицу страны Бейрут погибли 1745 человек, 8767 получили ранения.

Министр обороны США Ллойд Остин поддержал действия израильской армии, направленные на «демонтаж инфраструктуры «Хезболлы» в приграничных районах» и на самооборону от Ирана, хуситов и «других террористических организаций», поддерживаемых иранскими властями. Глава Пентагона отметил, что для обеспечения безопасного возвращения граждан в свои дома по обе стороны границы требуется дипломатическое решение.

За последние недели израильские военные убили около 30 руководителей ливанской радикальной группировки «Хезболла», в том числе ее лидера Хасана Насраллу. Reuters назвал его убийство «самым серьезным ударом для “Хезболлы” за последние две недели».

Израиль отклонил предложение о прекращении огня с Ливаном. Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане (ЮНИФИЛ) заявили, что операция израильской армии нарушает суверенитет и целостность страны, а также является нарушением резолюции 1701 Совбеза ООН.