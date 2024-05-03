В НАТО строят планы о совершении новых агрессивных действий в отношении России и для этого заранее обвиняют Москву в «злонамеренных и гибридных акциях». Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

«Видимо, в НАТО что-то готовят и хотят оправдать свои агрессивные действия в будущем. Может, будет что-то на Олимпиаде. Или можно вспомнить слова окружения президента Украины Владимира Зеленского о Крымском мосте и планах его разбомбить», — предположила парламентарий.

По мнению Журовой, обвинения НАТО во вредоносной гибридной деятельности России в странах Евросоюза (ЕС) не обоснованы и не имеют каких-либо реальных доказательств.

В четверг, 2 мая, НАТО опубликовало заявление, в котором обвинило Россию в совершении «вредоносной деятельности» на территории европейских стран, входящих в военный блок. В альянсе считают, что Москва якобы организовала несколько диверсий, актов насилия, а также кибератак на территории Чехии, Великобритании, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы и Польши.

В НАТО пообещали противостоять подобной деятельности и «применять имеющиеся инструменты» для защиты союзников и сдерживания России.

26 апреля прокуратура Великобритании сообщила о задержании пятерых мужчин, которые подозреваются в совершении «враждебных действий» в пользу России. По версии ведомства, они могут быть причастны к поджогам коммерческой недвижимости, связанной с Украиной, в марте 2024 года. После этого российского посла Андрея Келина вызвали в британский МИД.

В конце апреля полиция Чехии заявила о приостановке расследования уголовного дела о взрывах, которые произошли в 2014 году на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетица. По мнению следствия, к взрывам причастны сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России из подразделения, «предназначенного для проведения диверсионных операций за рубежом». В Кремле обвинения Чехии в адрес России и последующие действия Праги называли безосновательными, разрушительными, а также лишенными здравого смысла.