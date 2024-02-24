Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявило, что в Краснодарском крае был якобы сбит самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 ВКС России. Аналогичную информацию приводят российские военные блогеры и корреспонденты. Минобороны России эти сообщения не комментировало, местные власти отчитались о падении летательного аппарата. Что известно об инциденте — в материале RTVI.

Что утверждают на Украине

Вечером 23 февраля агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники в ВСУ сообщило, что украинские военные совместно с разведчиками якобы сбили самолет А-50 над Азовским морем. Источники издания сообщили, что речь идет о совместной операция Воздушных сил ВСУ и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В ГУР заявили, что «резкое падение скорости и высоты» самолета, который якобы был подбит, было зафиксировано вблизи города Ейск Краснодарского края. В украинской разведке также утверждают, что речь идет об А-50У, модернизированной версии советского А-50.

«Украинская правда» со ссылкой на источники в ГУР сообщила, что А-50 был якобы сбит из модернизированного советского ЗРК дальнего радиуса действия С-200.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук написал в своем телеграм-канале, что А-50 «долетался», а также выразил благодарность ГУР и всем, кто «обеспечил результат». Главком ВСУ Александр Сырский написал: «Минус А-50У».

Что заявили в Краснодарском крае

Оперштаб Краснодарского края вечером 23 февраля сообщил, что около 20.00 «произошло падение двух летательных аппаратов» в районе хутора Трудовая Армения Каневского района (расположен недалеко от восточного побережья Азовского моря). Позже штаб уточнил, что разбился один летательный аппарат.

«По прибытию пожарных подразделений установлено, что горит летательный аппарат и камыш, площадь пожара примерно 250 м.кв. Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет. В настоящий момент идет ликвидация пожара. Привлечены 40 человек, 14 единиц техники», — говорится в сообщении.

Как отчитался кубанский оперштаб, в 20.50 пожар локализовали, а в 21.45 — полностью потушили. Среди прочего штаб призвал не размещать в интернете фото и видео с места происшествия, а также доверять «только официальным источникам информации».

Минобороны России не давало комментариев о произошедшем.

Что говорят российские военные блогеры

Информацию о потере А-50 также приводят российские военные блогеры и корреспонденты. Близкий к авиации телеграм-канал Fighterbomber утверждает, что самолет-разведчик разбился в 256 км от ЛБС (линии боевого соприкосновения). По оценкам «Военного осведомителя», место предполагаемого падения борта находится на расстоянии от 210 до 250 км от линии соприкосновения, в зависимости от направления: Южно-Донецкое или Запорожское.

«Кто сбил, на данный момент неизвестно. Все предположения идут в сад. <…> Экипаж имел информацию о том, что в них летит ракета. Они знали. Делали что могли. Что должны», — пишет Fighterbomber.

Также военные блогеры опубликовали в своих каналах несколько видео, предположительно снятые местными жителями. В некоторых роликах видно, как воздушное судно отстреливает тепловые ловушки, вероятно пытаясь уйти от столкновения с ракетами. В небе с паузой в полминуты возникают яркие вспышки. Первая — скорее всего от столкновения ракеты с тепловой ловушкой, вторая — с самолетом. В других роликах можно увидеть останки разбившегося воздушного судна. На фоне слышны активные полеты реактивной авиации недалеко от места крушения.

Телеграм-канал «Военный осведомитель» написал, что, несмотря на заявления украинской стороны, «место поражения борта не оставляет других вариантов кроме дружественного огня». Аналогичную версию приводят проект «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука, военный эксперт Борис Рожин (Colonelcassad), а также военкоры Роман Сапоньков и Владимир Романов.

По данным Романова, «пуски были из района Мариуполя».

«После попадания ракеты ПВО (пущенной не противником) А-50У развалился на две части. Отсюда и заявления о якобы двух упавших бортах». — написал он.

Проект «Рыбарь», комментируя сообщения о потере А-50, привел несколько версий инцидента:

Расчет российской ПВО «работал по неким двум ракетам, пущенным со стороны Днепра, и по второй отработать просто не успел».

Расчет российской ПВО ввели в заблуждение украинские ракеты, и попадание по А-50 было случайным.

Расчет российской ПВО по ошибке принял А-50 за цель противника и отработал по ней («Рыбарь» считает эту версию приоритетной).

«Намеренный» пуск зенитных ракет со стороны ВСУ (например, модифицированной С-200 «Дубна») в сторону российских самолетов для того, чтобы спровоцировать российское ПВО на ответные действия.

Анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник пишет, что А-50 могли поразить ракетным комплексом Patriot. «Наводил его на цель мобильный малогабаритный широкополосный радар разведчик, который развернут на небольшом БПЛА и может проводить полет в глубоком тылу. Обнаружить его сигнал очень и очень сложно, при этом такие новинки способны не просто обнаруживать, сопровождать и давать целеуказание, но и различать силуэт цели, определять ее тип визуально», — считает собеседник.

В свою очередь, «Военный осведомитель» считает такую версию несостоятельной, отмечая, что на это указывает существенная удаленность места предполагаемого крушения от линии соприкосновения.

«Это при условии, что «Патриот» будет находиться практически непосредственно на передовой, что несет за собой огромные риски для ЗРК и его экипажа», — уточняет телеграм-канал.

«Рыбарь» допускает, что версия про поражение ЗРК Patriot «пойдет на доклад выше» и будет представлена как официальная.

«Но проблема взаимодействия ПВО и авиации всех видов не просто перезрела. Сейчас эта проблема перешла в стадию преступной халатности, которая ведет к подрыву боеготовности отдельных видов и родов войск», — подчеркивает «Рыбарь».

В середине января Валерий Залужный, занимавший тогда пост главнокомандующего ВСУ, заявил, что украинские военные «уничтожили» российские самолеты А-50 и Ил-22 над Азовским морем. Российские военкоры сообщили, что А-50 потерпел крушение, а Ил-22 удалось посадить. Минобороны России эти сообщения не комментировало. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации на этот счет.

О важности А-50 для российских ВС

Утрата А-50У — это очень существенная потеря для российских ВКС и ВС РФ в целом.

А-50. Снова. Опять. Заново. Ресурс этих самолетов почти невозобновляемый. Экипаж — это отдельный разговор. Высочайшие специалисты. Их из Средней Азии не завезешь.

Сама потеря А-50 ощутима — таких самолетов не очень много, в силу сложности и высокой технологичности производства. Такие машины надо беречь.

Военный волонтер Алексей Живов:

Цена ошибки — 31,5 млрд рублей(!). Возникает резонный вопрос: кому именно позволено допускать ошибки в 31,5 млрд рублей, и оставаться безнаказанным?! Или это не было ошибкой? Что вообще происходит?

Потеря двух А50 равносильна наверно потере двух ракетных крейсеров масштаба «Москвы». Это очень серьезный потеря. Самолеты ДРЛО для нас на вес золота. Их стоимость по открытым источникам превышает 30 млрд рублей за борт. Они очень сложны, и важны как для обычной ракетной обороны, так и во время ядерного конфликта. <…> На уровне промышленности уже сейчас необходимо сделать ряд мобилизационных мероприятий, чтобы ускорить ввод в эксплуатацию ДРЛО нового поколения — А100.

Такими темпами неоправданных потерь к моменту массового прибытия на Украину истребителей F-16 наводить на них средства поражения будет уже решительно нечем.