Российским страховым организациям предложили рассмотреть возможность предоставления страхового возмещения для жителей Курской, Белгородской и Брянской областей даже в случае отсутствия у них всех требуемых для этого документов. Об этом говорится в информационном письме первого заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина о мерах поддержки застрахованных граждан, опубликованном на сайте регулятора.

В частности, в документе содержится рекомендация принимать предложения граждан о страховых выплатах по договорам личного страхования и страхования недвижимого имущества, в которых оговаривался риск полной или частичной утраты имущества, в качестве выгодоприобретателя по которым рассматривается “исключительно физическое лицо”.

Центробанк также порекомендовал проводить страховые выплаты «в пределах» сумм, предусмотренных в договорах, если вред жизни и здоровью граждан, а также повреждение или утрата их недвижимого имущества стали результатом ЧС федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории приграничных российских областей. При этом оговаривается, что в случае с недвижимым имуществом речь идет об объектах, которые не используются в бизнес-целях.

«В таких случаях необходимо учитывать, что страховой случай наступил в результате указанных чрезвычайных ситуаций, и при поступлении заявлений об осуществлении страховой выплаты от граждан рекомендуется в кратчайшие сроки рассматривать такие заявления и принимать решение об осуществлении страховой выплаты на основе документов, предусмотренных правилами страхования и (или) договором страхования, а при их отсутствии — на основании документов, доступных гражданам в сложившихся обстоятельствах», — отметил Чистюхин.

Вторжение украинских вооруженных сил в Курскую область началось 6 августа. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 12 августа доложил президенту России Владимиру Путину о том, что войска Украины взяли под контроль 28 населенных пунктов, где находились около 2 тысяч человек.

По словам Смирнова, около 121 тысячи жителей области были были эвакуированы или выехали самостоятельно, еще около 180 тысяч человек подлежат эвакуации. Представители МЧС сообщили 20 августа, что с начала эвакуации было вывезено более 122 тысяч жителей приграничных территорий.

В ходе совещания по ситуации в приграничных областях, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о создании отрядов территориальной обороны и проведении учений на случай экстренной эвакуации.

Путин одобрил финансирование нужд теробороны из федерального бюджета. Богомаз также сообщил, что Брянская область приняла 526 человек с приграничных территорий Курской области, а также отчитался о создании 12 пунктов временного размещения на 32 тысячи человек.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о том, что населенные пункты ежедневно испытывают на себе до пяти атак со стороны украинских военных. Он также сообщил, что въезд в 35 населенных пунктов было решено закрыть из-за опасности обстрелов. В результате атак местный бизнес понес ущерб, который в настоящий момент оценивается примерно в 1 млрд рублей, предположительный ущерб сельскому хозяйству составляет около 3 млрд рублей, рассказал Гладков.

Украинское руководство назвало целью своих действий укрепление позиций на возможных переговорах. Комментируя заход украинских вооруженных сил на территорию России, Путин назвал бессмысленными переговоры с людьми, которые «наносят удары по мирным людям», а также «пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики».