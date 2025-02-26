Мэр подконтрольного Украине города Покровска в Донбассе Руслан Требушкин записал видеообращение к президенту страны Владимиру Зеленскому с призывом заключить мир. Ролик на русском языке он выложил в своей соцсети.

Требушкин отметил, что часть жителей Покровска и соседнего Мирнограда остаются в своих домах, «несмотря на обстрелы», отсутствие центрального тепло- и водоснабжения.

«Общаясь со всеми этими жителями, я от всех слышу: мира, мира, мира, мира. Но статистика говорит о другом. Статистика, которую говорит наш президент, говорит о том, что большинство украинцев хотят войны», — сказал Требушкин.

Обращаясь к Зеленскому, он заявил, что жители Покровской агломерации и «большинство жителей Украины хотят мира, люди не хотят воевать».

«Они устали. Те же военные, кто находится на передовой, кого давно не меняли. Люди хотят домой. Они хотят, чтобы вы подарили им мир. Владимир Александрович, мы в вас верим. Заключайте мир и дайте людям пожить», — заключил Требушкин.

В Покровской городской военной администрации в ответ на обращение мэра города призвали жителей общины «не поддаваться на манипуляции».

«Мы не имеем права идти на уступки перед безответственными политическими внушениями, быть малодушными и лелеять уныние», — говорится в заявлении администрации.

Там отметили, что мэр города находится в официальном простое до прекращения или отмены военного положения на Украине. В администрации добавили, что поддерживают президента и правительство страны «в стремлении скорейшего мира».

Покровск находится в 66 км к северо-западу от Донецка. Это один из последних крупных городов Донбасса, остающихся под контролем ВСУ, и критически важный логистический узел в Донбассе. Он находится на перекрестке важных железнодорожных и автомобильных дорог, рядом с границей Днепропетровской области. Через Покровск проходят трассы на Донецк, Константиновку, Краматорск. Западные СМИ писали, что вторжением в Курскую область в августе 2024 года Киев рассчитывал оттянуть российские войска от покровского направления, но ему это не удалось.

22 февраля пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине «на этой неделе». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает такой информацией.

18 февраля в Эр-Рияде прошел первый раунд российско-американских переговоров, который должен подготовить почву для личной встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Украины. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что Зеленский поставил дипломатам задачу завершить конфликт в 2025 году.