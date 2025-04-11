В Москве при «колоссальном» стечении народа простились с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым), который умер в возрасте 40 лет после нескольких дней, проведенных в коме в Таиланде. Церемония прощания длилась с полудня почти до 15 часов в храме Петра и Павла в районе Лефортово. На его территорию в какой-то момент закрыли вход из-за давки, успокаивать толпу приехал ОМОН. Сообщается о задержании пяти человек. Рэпера похоронят на Николо-Архангельском кладбище, где покоятся его родственники.

Менеджер Техника Марк Яровный, записавший видео из храма за час с лишним до начала прощания, назначенного на 12:00, сообщил в своем телеграм-канале, что народу пришло «реально очень много».

«Уже часов, наверное, с девяти здесь большая толпа. Всем большое спасибо, что пришли, все красавцы», — сказал он.

Shot насчитал в это время около 500 поклонников Техника, отметив, что в основном это молодые люди, многие на вид несовершеннолетние. По оценке MSK1.RU, в это время у церкви было «уже не протолкнуться».

В полдень, когда началось прощание, к храму выстроилась огромная очередь, люди скандировали имя Техника и поднимали цветы.

В какой-то момент вход на территорию церкви закрыли из-за «колоссального количества народа», сообщил Shot. По некоторым оценкам, очередь растянулась почти на километр. Подростки стали перелезать через ограду, залезали на деревья, лестницы на ближайших зданиях и прочие возвышения. Также поклонники рэпера заняли проезжую часть улицы Солдатская с трамвайными путями, полностью перекрыв дорожное движение. Когда полицейские пытались согнать толпу с дороги, люди начинали скандировать имя Техника. Позднее полиция сумела отогнать собравшихся с дороги и восстановить парализованное трамвайное движение.

На прощании были задержаны пять человек, сообщили РИА Новости правоохранители. Одного человека увели в автозак за запуск дрона над толпой, этим задержанным оказался друг Техника, основатель проекта «Выжившие» Максим Урядов. «Сотрудники полиции работают четко, меня упаковали быстро», — сообщил он в канале проекта. Как пишет телеграм-канал «Осторожно, новости», также была задержана девушка, которая вышла на проезжую часть рядом с храмом.

Примерно через полчаса после начала церемонии к храму приехали сотрудники ОМОНа. Родные музыканта попросили толпу вести себя тише, воздерживаться от провокаций и пресекать сомнительные действия.

У одной из фанаток Техника в храме случилась истерика, девушка принялась кричать, и сотрудники вывели ее за пределы территории.

На прощание пришли некоторые известные рэперы, например, Птаха (Давид Нуриев). Боец ОМОН сначала не пускал его в храм проститься с Техником, Птаха пытался убедить его и кричал: «Это мой друг!», через некоторое время его все-таки пропустили.

После выхода из храма Птаха высказал мнение, что в том, что случилось с рэпером, виноват не он сам, а общество.

«Это была вина не Пашина, это была вина общества, потому что трезвый Паша и нормальный Паша не интересовал людей. Паша интересовал людей почему-то только когда он был “обсаженный”. И то, что произошло с Пашей, на совести тех, кто любил Пашу “обсаженным”», — сказал он.

Рэпер отметил, что «употребление любых веществ, тем более некотролируемое, оно приводит всегда к таким последствиям, из-за каких мы сейчас, к сожалению, здесь собрались».

По данным Mash, в течение двух часов с начала церемонии проститься с Пашей Техником пришли около пяти тысяч человек.

«Происходят стычки, люди толкаются за место в очереди. В одной из таких потасовок поучаствовал рэпер Молодой Калуга», — сообщил канал.

У храма патрулировали машины Росгвардии, стояли автозаки.

В какой-то момент собравшиеся у ворот храма запели гимн России. Люди в очереди у храма рассказали каналу «Осторожно, Москва», что готовы ждать до ночи, чтобы проститься с музыкантом. Многие приехали из других городов, некоторые пришли на прощание с раннего утра. Как утверждается, в ближайших цветочных магазинах из-за большого спроса невозможно купить цветы.

Незадолго до 15 часов гроб с телом Техника вынесли из храма и повезли на Николо-Архангельское кладбище, куда сразу поехали фанаты, которые не смогли попасть на прощание.

Бывшая жена рэпера Ева Карицкая рассказала в своем телеграм-канале, что похороны были организованы благодаря пожертвованиям поклонников, участию проекта «Выжившие» и сыну художника Никаса Сафронова, пианисту Луке Сафронову, который «занимался практически всеми организационными моментами похорон». Она добавила, что Павла «отпевали всю ночь».

Тело Паши Техника 9 апреля доставили в Москву из Таиланда. Он умер в в больнице на тайском острове Пхукет 5 апреля, куда был ранее экстренно госпитализирован с острым респираторным дистресс-синдромом и в измененном состоянии сознания.

Знакомые Техника предполагали, что он мог отравиться «запрещенными веществами», однако, согласно опубликованным результатам анализов, в день госпитализации в крови рэпера не обнаружили следов наркотиков. У него развилась аспирационная бактериальная пневмония, из-за которой он утратил возможность дышать самостоятельно.

Яровный опубликовал заключение тайских врачей, в котором основной причиной смерти музыканта назван «септический шок». Согласно документу, к смерти привели «острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность и неуточненная пневмония».