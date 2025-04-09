Тело рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) доставили в Москву из Таиланда. Об этом написал менеджер музыканта Марк Флинк (Яровный) в своем телеграм-канале.

«В данный момент тело Павла уже в Мск и едет в один из моргов Москвы», — говорится в сообщении.

В 4:54 менеджер анонсировал, что «Павел скоро приземлится в Мск». Бывшая жена рэпера Ева Карицкая написала в телеграм-канале: «Сегодня будет достаточно озадаченный день. Т.к. прибывает тело, едем в морг, забираем документы, и нужно понять, какой размер одежды ему понадобится».

Подруга рэпера Кристина Лекси сообщала, что церемония прощания пройдет в храме Петра и Павла в Лефортово в Москве, где когда-то крестили будущего музыканта. По словам девушки, на этом варианте настаивала мать Ивлева. Карицкая заявляла, что попросила похоронить рэпера не в традиционном костюме, а в яркой одежде, которую он любил носить.

7 апреля бывшая жена Техника рассказала, что дала «честное, открытое» интервью журналистке Ксении Собчак, но та этого не подтвердила. При этом Флинк в интервью «Комсомольской правде» утверждал, что Собчак занимается организацией похорон Паши Техника в Москве.

Паша Техник умер в больнице на тайском острове Пхукет 5 апреля после нескольких дней, проведенных в коме. В бессознательное состояние рэпер впал после употребления смеси наркотических веществ. У него развилась аспирационная бактериальная пневмония, из-за которой он утратил возможность дышать самостоятельно.

В последние дни жизни музыкант находился на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Врачи диагностировали у рэпера сепсис и полиорганную недостаточность, у него отказывали печень и почки.

Близкие Паши Техника пытались добиться его перевода в более хорошо оснащенную больницу, но это оказалось слишком дорого. Его друзья открывали сбор средств на его лечение. В заключении о смерти говорится, что ее причиной стала легочная инфекция.