Тело умершего в Таиланде рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) доставят в Россию не позже вторника, 8 апреля. Об этом сообщил его менеджер Марк Флинк (Яровный). По его словам, музыканта похоронят в Москве, там же состоится прощание с ним.

«Выдали свидетельство о смерти. 05.04.2025. В 1:30. Паша умер в Таиланде, поэтому дата и время тайские стоят, соответственно, на кресте и на памятнике будет указана именно эта дата смерти», — написал Яровный в своем телеграм-канале.

В интервью «Комсомольской правде» Флинк рассказал, что тело музыканта будут транспортировать в Россию обычным пассажирским авиарейсом — на борту самолета российской авиакомпании «Аэрофлот».

«У них есть спецбагаж для покойников. Тело Паши будет доставлено в цинковом гробу. Точные даты не могу назвать, но не раньше второй половины следующей недели. Дело в том, что сейчас в Таиланде выходные, и они ничего не хотят делать», — пояснил менеджер артиста.

По словам Флинка, транспортировка тела Паши Техника в Россию будет стоить приблизительно 5 млн рублей. Он добавил, что «зафиксировал, как он [труп] выглядит» перед отправкой в морг.

«Мне дают гарантии, что его доставят в Россию в таком же виде. В Москве мы обязательно проведем церемонию прощания в церкви. Мы хотим сделать так, чтобы у каждого человека была возможность попрощаться с Пашей», — пообещал менеджер рэпера.

Подруга Паши Техника Кристина Лекси утверждает, что церемония прощания с ним пройдет в храме Петра и Павла в московском районе Лефортово, где когда-то крестили будущего музыканта. По ее словам, на этом варианте настаивает мать рэпера.

Его бывшая жена Ева Карицкая рассказала, что попросила похоронить его в любимых вещах, а не в традиционном для таких случаев «парадном» костюме.

«Я сказала, чтобы хоронили его в тех вещах, которые он любил, в той обуви, которую он любил. Никаких костюмов», — заявила она.

Напомним, Паша Техник умер в больнице на тайском острове Пхукет после нескольких дней, проведенных в коме. В бессознательное состояние рэпер впал после употребления смеси наркотических веществ. У него развилась аспирационная бактериальная пневмония, из-за которой он утратил возможность дышать самостоятельно.

В последние дни жизни его держали на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Врачи диагностировали у музыканта сепсис и полиорганную недостаточность, у него отказывали печень и почки.

Близкие Паши Техника пытались добиться его перевода в более хорошо оснащенную больницу, но это оказалось слишком дорого. Его друзья открывали сбор средств на его лечение.