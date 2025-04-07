Причиной смерти рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) стала легочная инфекция. Об этом сообщил его менеджер Марк Яровный со ссылкой на заключение тайских врачей.

«Наконец то удалось забрать документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей: легочная инфекция», — написал Яровный.

Тело Ивлева доставят в Москву 9 апреля, сообщила в своем телеграм-канале бывшая жена рэпера Ева Карицкая (настоящее имя Карина Мельничук). По ее словам, церемония прощания будет открытой, но дата похорон пока не объявлена.

Прощание с Пашей Техником предположительно продлится пять-шесть часов, после чего рэпера похоронят в узком кругу близких, сказал Яровный.

Паша Техник попал в конце марта был госпитализирован в Таиланде с острым респираторным дистресс-синдромом и в измененном состоянии сознания. Знакомые Техника предположили, что он мог отравиться «запрещенными веществами», однако, согласно опубликованным результатам анализов, в день госпитализации в крови рэпера не обнаружили следов наркотиков.

31 марта врач Ивлева сообщил, что у него поражено почти 100% легких. Музыканта подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), также он находится на вазопрессорной поддержке (искусственное повышение давления).

4 апреля стало известно, что Паша Техник перенес клиническую смерть. Его смогли реанимировать, но тем же вечером рэпер умер, ему было 40 лет. Карицкая заявила, что некий нарокдилер в Таиланде давал Технику опиаты и алкоголь, зная, что тот «закодирован от опиатов». Сейчас этот и многие другие ранние посты удалены из телеграм-канала Карицкой. Она также закрыла чат с комментариями, объяснив, что ей «пишут очень много гадостей».