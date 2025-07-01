Спикер парламента Армении Ален Симонян призвал прекратить работу российских телеканалов в стране и назвал ведущих этих медиа «дегенератами», которые негативно воздействуют на армяно-российские отношения. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Спикер предположил, что люди, по мнению которых события в Армении вредят отношениям с Россией, «возможно, посмотрели передачи своих дегенератов-ведущих», цитирует Infoport.am.

«Программы этих манкуртов, обезьян уже давно закрыты в Армении, их въезд в Армению закрыт. Но если государственные каналы позволяют себе вмешиваться во внутренние дела Армении, возможно, нам следует <…> закрыть им доступ в квартиры наших граждан», — сказал Симонян.

Комментируя заявления российских медийных лиц в поддержку арестованного основателя группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, спикер предположил, что они получали от бизнесмена деньги «в конвертах».

Российские телеканалы не первый раз подвергаются нападкам со стороны армянских властей. В начале мая премьер-министр республики Никол Пашинян заявлял, что они будут заблокированы, если вещатели не будут «уважать граждан и государственный порядок Армении в целом».

Премьер отметил, что не может представить вещание в России такого телеканала, который озвучивал «хотя бы 5% той риторики», которая сейчас используется в разговоре про действующий в Армении государственный строй и правительство страны.

«Готовы простить один раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. <…> Затем потребовать один раз, второй… седьмой. И даже если после седьмого раза это требование будет проигнорировано, то другого варианта не останется. Все эти телекомпании нужно будет отключить на территории Армении», — пояснил Пашинян.

В случае игнорирования требований на территории Армении будут прекращены трансляции теле- и радиовещательных компаний вне зависимости от того, к какой стране они относятся, подчеркнул Пашинян.

Арест Карапетяна

Российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян выступил в поддержку Армянской Апостольской церкви (ААЦ), которая подвергалась критике со стороны Никола Пашиняна. После этого, 17 июня, в его ереванской резиденции прошли обыски. На следующий день его арестовали на два месяца по делу о призывах к захвату власти.

Карапетян, высказываясь в защиту ААЦ, отмечал, что «небольшая группировка» выступила против церкви и народа, пренебрегая историей страны и многовековым наследием Армении. Он пообещал лично включиться в борьбу против нападок на церковь, если власти не смогут решить этот вопрос. Пашинян воспринял слова бизнесмена как угрозу для страны.

Миллиардер свою вину отрицает, а его защита называет решение суда незаконным. В России поддержку Карапетяну выразили некоторые депутаты Госдумы и представители СМИ, в том числе телеведущий Владимир Соловьев и глава RT и Sputnik Маргарита Симоньян. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что российские власти внимательно наблюдают за ситуацией вокруг бизнесмена.

МИД Армении в связи с высказываниями российских политиков и публичных персон направил Москве ноту. Глава армянского ведомства Арарат Мирзоян заявил, что представители России позволяли себе оскорбления в адрес властей республики, и назвал это «прямым открытым и вмешательством» во внутренние дела Армении.