Уголовное дело о халатности возбудили после обращения вдовы участника специальной военной операции (СВО) к президенту России Владимиру Путину в связи с длительной невыплатой пенсии по потере кормильца. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Речь идет о ситуации Кристины Гребе из Новосибирска, супруг которой погиб в зоне боевых действий в январе 2024 года. После его гибели она осталась с двумя детьми, однако пенсия по утрате кормильца и удостоверения членов семьи погибшего к тому моменту так и не были оформлены. Обращение женщины было показано главе государства в ходе его совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

«Можно ли ускорить сроки решения таких заявлений?», — спросила она.

Путин, в свою очередь, извинился за «нерасторопность» социальных служб, отметив, что подобные вопросы должны решаться без задержек. Он пообещал, что в ее ситуации все будет улажено в кратчайшие сроки, признав при этом, что «проблема есть». Глава государства рассказал об «избыточной бюрократии», которая существует между социальным блоком правительства и Минобороны в вопросах поддержки военнослужащих и их семей.

Президент также отметил, что эта сфера находится в работе и пообещал установить дополнительный контроль за всем, что в ней происходит. Вместе с тем Путин заявил о необходимости действовать «быстрее и расторопнее», чтобы люди не сталкивались с лишними трудностями.

По информации Следственного комитета, в июле 2025 года Гребе подала заявления в военкомат Кировского и Ленинского районов Новосибирской области на назначение пенсии по утрате кормильца и для оформления ежемесячной выплаты в качестве компенсации вреда здоровью. Однако бумаги были зарегистрированы лишь через два месяца, а решение о назначении пенсии приняли только 17 декабря. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Позже женщина сообщила Mash, что вопрос удалось урегулировать. По ее словам, несколько дней назад она направила обращение президенту, после чего с ней оперативно связались и оформили все необходимые документы всего за четыре часа.