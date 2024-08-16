Вооруженные силы Украины смогли организовать вторжение на территорию России благодаря данным, полученным от разведок западных стран, заявил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Вся развединформация, вся спутниковая разведка идут в основном из США, из стран Европы. Именно американские самолеты летают вдоль границ. Поэтому говорить о том, что кто-то на Западе чего-то не знал, смешно. Ну, может, просто не все были информированы», — убежден депутат.

Чепа выразил уверенность в том, что США и другие страны НАТО активно участвовали в подготовке нападения на Курскую область. По мнению депутата, Киев обладал ограниченными возможностями вносить какие-либо изменения в детали готовящейся операции.

«Все было спланировано. Другое дело, в какие сроки Киев осуществил эту операцию. Может, кто-то вносил какие-то изменения в детали. Но без поддержки Запада Украина ничего не смогла бы сделать», — заверил Чепа.

Украинская армия вторглась в Курскую области в ночь на 6 августа. Более 76 тысяч жителей были эвакуированы с приграничных территорий. В Курской области введены режимы чрезвычайной ситуации федерального уровня и контртеррористической операции.

Как рассказал RTVI создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, вооруженные силы Украины окапываются на «линии Суровикина», однако «масштабного окапывания на оккупированных частях Курской области нет».

Звинчук также назвал «очень условным» украинский контроль над российскими населенными пунктами, о котором сообщил Киев. По его словам, линия боевого соприкосновения была стабилизирована и остановила продвижение в сторону Курска.