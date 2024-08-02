Вернувшийся в Россию в рамках обмена заключенными между Россией и странами Запада Роман Селезнев подвергался в американской тюрьме моральным унижениям на протяжении всего срока. Об этом рассказал «Газете.Ru» его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев.

«Когда я его попытался спросить об этом, он сказал, что все равно словами не передать, я не пойму. Что бы он ни сказал, действительность на самом деле еще тяжелее, именно психологически. Там у него были постоянные моральные унижения», — рассказал он.

В частности, его заставляли отмечаться каждые два часа на протяжении долгих лет, в противном случае отправляли в карцер, по ночам «постоянно» будили, чтобы убедиться в том, что Селезнев никуда не убежал.

«При том, что оттуда, где он сидел, никогда никто не убегал. Будили, включали свет яркий, чтобы он специально не мог заснуть, заходили к нему представители диаспор всяких мексиканских с мачете», — сказал мужчина.

По словам Селезнева-старшего, теперь его сыну требуется организовать курс реабилитации после прошедших «жутких десяти лет» в заключении.

Первое, что сделал Селезнев после возвращения домой, — принял душ, чтобы «оттереть тюремную грязь», рассказал изданию депутат. Он добавил, что бывший заключенный отвык от комфорта и никак не мог принять мысль о том, что снова оказался в жилом пространстве с индивидуальными бытовыми условиями.

В дальнейшие планы Селезнева входит восстановление здоровья и поиски работы. В частности, мужчина хочет пройти медкомиссию из-за инвалидности, которой никто не занимался в годы заключения.

Депутат также отметил, что сотрудники российского посольства в США напоминали американской стороне о наличии показаний для предоставления Селезневу-младшему медицинских услуг, однако эта информация, по его утверждению, осталась без внимания.

Представители спецслужб США провели операцию по задержанию Романа Селезнева во время его пребывания на Мальдивских островах в 2014 году. Через два года решением суда он был приговорен к тюремному заключению сроком 27 лет за киберпреступления.

Присяжные признали россиянина виновным в причастности к преступным действиям, нанесшим ущерб в размере $170 млн. Прокуратура утверждала, что Селезнев похитил около 3 млн номеров от кредитных карт.

В начале августа стало известно, что Селезнев вошел в состав группы из 26 заключенных в США, Германии, Норвегии, Польши, Словении, России и Беларуси, предназначенных для обмена с Россией. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переговоры по обмену велись по линии ФСБ — ЦРУ.

Представитель Кремля также заявил, что сотрудники спецслужб США пытались оказывать давление на одного из заключенных, которые вошли в группу на обмен. По словам Пескова, речь идет о сотруднике ГРУ, однако конкретную фамилию он уточнять не стал.