В России заочно вынесли приговор украинскому депутату Алексея Гончаренко. Его осудили на 18 лет лишения свободы. Приговор вынесен с учетом позиции прокуратуры.

45-летний политик находится в розыске, он внесен в список лиц, связанных с экстремистской деятельностью. Гончаренко признан виновным по двум статьям.

Суд установил, что в октябре 2024 и январе 2025 годов он, выступая как народный депутат Верховной Рады, публично призывал к терроризму и унижал достоинство группы лиц по национальному признаку с угрозой насилия. Записи выступлений Гончаренко разместил в интернете.

Согласно приговору, первые пять лет Гончаренко должен отбыть в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Суд также запретил ему на четыре года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и публикацией информации в сети.

Ранее Гончаренко уже был заочно приговорен в России к 10 годам колонии по аналогичным статьям. Новый приговор вынесен в рамках отдельного уголовного дела, рассмотренного в общем порядке в отсутствие подсудимого.