Канцлер Германии Олаф Шольц вновь хотел бы поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на то, что их последний разговор разочаровал немецкого политика. Об этом пишет газета Die Zeit.

«Это было неприятно, потому что он [Путин] просто повторил все свои формулы еще раз», — приводит издание слова Шольца.

По словам главы немецкого правительства, этот звонок был необходим, чтобы заявить российскому лидеру о том, что ФРГ не прекратит поддерживать Украину.

Во время будущего звонка Шольц, снова хочет попросить Путина «вывести войска, чтобы могла появиться основа для мирного развития».

«Это должно быть сделано, и я сделаю это снова, но не стоит питать иллюзий по этому поводу», — сказал Шольц о предстоящем разговоре с российским лидером.

В середине ноября Олаф Шольц и Владимир Путин впервые с декабря 2022 года провели телефонные переговоры. В ходе беседы с Путиным Шольц заявил о «незыблемой решимости Германии» поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», а также призвал главу России «прекратить [военные действия] против Украины и вывести свои войска».

Как сообщили в Кремле, Путин в ходе разговора с немецким канцлером отметил, что Россия «никогда не отказывалась» от переговоров по урегулированию конфликта на Украине и по-прежнему открыта к их возобновлению. По словам российского президента, возможные договоренности должны учитывать российские интересы в сфере безопасности и исходить «из новых территориальных реалий».

На следующий день после беседы Шольца с Путиным Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что союзники Германии по Евросоюзу остались недовольны решением канцлера ФРГ позвонить президенту России. Один из собеседников агентства рассказал, что о планах Берлина «не было известно большинству стран-участниц» ЕС.

Как отмечал Bloomberg, один из европейских чиновников назвал решение канцлера «бесполезным», другой заявил, что канцлер поступил так из-за «своей слабости, и предположил, что ему лучше заняться внутренними проблемами». Еще один европейский чиновник «выразил недоумение по поводу этого дипломатического шага и поставил под сомнение ценность такого разговора лидера [Германии], который, возможно, покинет свой пост через несколько месяцев».

В конце ноября Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что намерен продолжать контакты с Путиным в связи с ситуацией вокруг Украины. Он также рассказал, что его последняя беседа с президентом России как и предыдущие не была приятной, однако сторонам необходимо поддерживать диалог и слушать друг друга, тогда Берлин получит возможность повторить свои аргументы по поводу украинского кризиса.