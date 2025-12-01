Турецкое издание dikGazete опубликовало материал о культурных и исторических связях между Россией и Украиной. Автор публикации, журналист Эрдинч Джюндюбейоглу, утверждает, что примерно за 20 лет работы в России, Украине и Беларуси он погрузился в культуру этих обществ и стал их частью. В этих условиях он заметил множество общих черт между народами России и Украины. По его словам, несмотря на современные политические разногласия, народы обеих стран имеют общие корни, уходящие в эпоху Киевской Руси IX века, когда были заложены культурные и политические основы обоих народов.

В статье отмечается, что важным фактором единства является религия. Принятие православного христианства в Киеве в X веке на протяжении столетий формировало культуры обоих народов «в едином направлении». Праздники, обряды и архитектура церквей демонстрируют схожие черты. Общие традиции прослеживаются даже в кухне: борщ, пельмени, соленья и выпечка занимают место на столах и в России, и на Украине. Фольклор, народные песни, сказки и танцы также развивались из «общего славянского культурного наследия».

dikGazete приводит ключевые исторические даты: 862 год — приглашение Рюрика в Новгород, 882 год — перенос столицы Руси в Киев, 988 год — принятие князем Владимиром православия. Далее автор перечисляет важные этапы формирования государственности: венчание Ивана IV (Грозного) на царство в 1547 году, образование Российской империи в 1721 году, провозглашение Украинской Народной Республики в 1918 году, включение Украины в состав СССР в 1922 году, а также распад СССР в 1991 году и формирование современных России и Украины.

Автор материала подчеркивает, что Россия и Украина остаются «как два дерева, выросшие из одного ствола». Политическая конъюнктура может меняться, но культурные следы прошлого остаются, и оба народа, по мнению dikGazete, «неизбежно будут стремиться к мирному сосуществованию». В конце статьи Джюндюбейоглу пишет о том, что новая эра, в которой народы смогут строить будущее совместно, возможна лишь при «устранении внешних факторов» и прекращении «искусственных разногласий».