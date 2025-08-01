Актер Михаил Ефремов подписал дарственную на московскую квартиру семье Громовых, которые почти 20 лет ухаживали за его дядей. Об этом «Инфо24» рассказал его адвокат Юрий Падалко.

По словам юриста, дядя актера изначально планировал подарить квартиру Громовым, но Ефремов отговорил его от поспешного решения.

После смерти дяди артист заявил о своих правах на жилплощадь. Разбирательство длилось долгое время, но 1 августа стало известно, что Ефремов подписал дарственную в пользу Громовых.

«Я неоднократно говорил, что Михаил Олегович порядочный и добродушный человек… Больше мне сказать нечего», — сказал Падалко.

SHOT писал, что речь идет о трехкомнатной квартире на Олимпийском проспекте. По данным телеграм-канала, за наследство актер «воевал несколько лет».

«После выхода из ИК Ефремов изменил свое отношение к жизни и поменял решение. Позавчера он оформил дарственную и даже сам оплатил услуги юриста и госпошлину за работу нотариуса — всего около 50 тысяч рублей», — отметил SHOT.

В июне 2020 года автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и столкнулся с фургоном. В результате аварии погиб водитель фургона Сергей Захаров. Экспертиза установила, что в момент ДТП актер был пьян.

В сентябре 2020 года суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии. Позднее срок сократили до 7,5 года. В марте 2025 года суд одобрил ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении. В начале апреля актер вышел на свободу из колонии и вернулся в Москву. Согласно решению суда, он должен раз в месяц отмечаться в правоохранительных органах, ему запрещено менять место жительства и управлять автомобилем.

12 июня Ефремова внесли в базу украинского сайта «Миротворец», назвав «пособником военных преступлений и соучастником преступлений» против Украины и ее граждан.