По итогам 2025 года почти 568 тыс. россиян, включая индивидуальных предпринимателей, были объявлены банкротами через суд, еще 61,3 тыс. получили этот статус по упрощенной внесудебной процедуре. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику «Федресурса».

Упрощенный механизм позволяет признать гражданина финансово несостоятельным через 6 месяцев после подачи обращения, поэтому часть заявителей 2024 года стали банкротами в 2025-м, а число завершенных внесудебных процедур увеличилось на 70,4%. Всего с момента запуска упрощенного механизма в сентябре 2020 года стартовали 153,35 тыс. процедур внесудебного банкротства, из которых завершились 115,74 тыс.

Общее число финансово несостоятельных граждан в России (с момента появления института судебного банкротства в 2015 году и внесудебного механизма в 2020-м) достигло 2,22 млн человек.

Издание отмечает, что в прошлом году было открыто 68,3 тыс. процедур внесудебного банкротства, что на 22,9% больше уровня 2024 года. Стоит отметить, что речь идет о незавершенных делах.

Темпы роста числа банкротств в последние три года сократились: сейчас они составляют 20—30%. В первые пять лет работы процедуры прирост был выше и достигал 50—70% ежегодно, отмечается в статье.

Количество банкротств в 2025 году в абсолютных значениях увеличилось на 31,5% и составило 431,86 тыс. человек. Подавляющее большинство процедур — 97,3% — инициируют сами должники. Доля кредиторов как заявителей составила 2,1%, налоговой службы — 0,6%.

При этом число случаев реструктуризации долгов сократилось: согласие суда на переоценку обязательств получили 37,8 тыс. человек против 49,8 тыс. в предыдущем году. Это связано с тем, что кредиторы чаще соглашаются на рассрочку и отсрочку платежей — число таких договоренностей увеличилось в 2,3 раза до 3129 случаев. Их доля в общем числе процедур выросла с 0,3 до 0,5%.

В 2025 году условия получения статуса банкрота без суда снова смягчились. Упрощенную процедуру могут пройти участники СВО — по их долгам не требуется завершения исполнительного производства. Аналогичные послабления действуют для других социально уязвимых категорий: пенсионеры и получатели детских пособий могут подать заявление на внесудебное банкротство, даже если исполнительное производство не закрыто, но длится более года.

По данным Федеральной службы судебных приставов, в январе—ноябре 2025 года на исполнении находилось 33,3 млн дел о взыскании долгов по кредитам с физлиц на общую сумму 3,8 трлн рублей.

На конец ноября свыше 9 млн исполнительных производств в отношении должников по кредитам оставались незавершенными, долг таких граждан составлял 991 млрд рублей. Поскольку на одного должника может приходиться несколько производств, количество дел в статистике ФССП не равно числу россиян с долгами.