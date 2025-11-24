В пещере на шведском острове Стуре-Карлсё археологи нашли кости волков, которые за несколько тысяч лет до нашей эры жили там вместе с древними охотниками на тюленей. Анализ останков показал, что животные питались тем же, что и люди, что говорит о том, что между ними было некое взаимодействие. Его характер ученым до конца неясен, но оно проливает новый свет на историю отношений человека и волка, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PNAS.

Стура-Карлсё — скалистый островок площадью всего 2,5 квадратных километров — расположен в Балтийском море у западного побережья крупного шведского острова Готланд. Сейчас из крупных животных там обитают лишь птицы. Растительность на острове концу XIX века почти полностью уничтожили козы, и она только начала восстанавливаться.

Одной из достопримечательностей Стура-Карлсё является пещера Стура-Фёрвар, где археологи нашли человеческие останки. Их анализ позволил установить, что люди появились на острове примерно 9400 лет назад. Скорее всего это были охотники на серого тюленя, чьи кости также были найдены в пещере. Помимо останков людей, в том числе детей и подростков, в пещере ранее находили и кости других животных, в том числе зайцев, птиц и рыб.

Однако находка, сделанная археологами под руководством Линуса Гирдланда-Флинка из Абердинского университета (Шотландия), озадачила ученых. Это были кости двух животных из отряда псовых, обитавших на острове 3-5 тыс. лет назад. Генетический анализ показал, что кости принадлежали не собакам, а волкам. Дальнейшие исследования привели к новым открытиям. Концентрация определенных изотопов в костях говорила о том, что волки питались белками морского происхождения, скорее всего мясом тюленей и рыбой. То же самое ели и жившие на острове охотники, что привело ученых к выводу, что люди кормили этих волков.

Размеры островных волков оказались меньше размеров их материковых собратьев, а генетический портрет одного из них указывал на низкое генетическое разнообразие, что обычно является либо признаком изолированной популяции, либо контролируемого разведения.

«Обнаружение этих волков на удаленном острове было абсолютно неожиданным, — пояснил Гирдланд-Флинк. — Они не только имели предков, неотличимых от других евразийских волков, но, похоже, они и жили вместе с людьми, ели их пищу, причем в том месте, куда они могли попасть только на лодках. Это рисует сложную картину отношений между людьми и волками в прошлом».

Открытие ставит под вопрос существующие представления о динамике взаимодействия волков с древними людьми и процессе одомашнивания собак. Хотя ученые не могут ответить на вопрос, приручались ли эти волки, жили ли в неволе или содержались как-то иначе, их жизнь на заселенном людьми изолированном острове указывает на целенаправленное и устойчивое взаимодействие.

«Для нас было полнейшим сюрпризом увидеть, что это не собака, а волк, — пояснил Понтус Скоглунд, соавтор работы. — Это потрясающий случай, указывающий на то, что в определенных условиях люди могли содержать волков в своих поселениях и считали важным это делать».

У одного из волков, живших на острове вместе с людьми в бронзовом веке, была сильно недоразвита она из лап, что ограничивало его передвижения, установили ученые. Это указывает на то, что волка кормили, или же он существовал в условиях, где не требовалось охотиться на крупную дичь.

Исследование показало, что тысячи лет назад взаимодействие человека с волками было сложнее, чем считалось ранее. Оно не ограничивалось простой охотой или избеганием, а включало сложные отношения и взаимодействия, которые в данном случае отражают новые аспекты одомашнивания, которое однако не привело к появлению известных нам сегодня собак.