Актер Джонни Депп выступит продюсером первой англоязычной экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и, возможно, исполнит в фильме главную роль. Проект был анонсирован на кинофестивале «Красное море» в Саудовской Аравии, пишет Variety.

Производством фильма займется кинокомпания Деппа IN.2 Films совместно с продюсерами Светланой Дали и Грейс Ло, которые были вовлечены в судебную тяжбу со студией Luminosity Pictures по поводу прав на недавнюю русскоязычную версию экранизации, утверждая, что являются единственными законными правообладателями романа для англоязычного проекта.

Как отмечает портал, режиссер картины пока не назначен. Съемки планируется начать в конце 2026 года.

Роман Михаила Булгакова, написанный в 1930-х годах и опубликованный посмертно, считается одним из величайших литературных произведений XX века. Попытки его англоязычной экранизации предпринимали Роман Полански, Терри Гиллиам и Баз Лурманн, но ни одна из них не была реализована.

Сюжет фильма будет строиться на трех переплетающихся линиях: визите дьявола (Воланда) и его свиты в Москву 1930-х годов, истории Понтия Пилата в древнем Иерусалиме и трагической любви Мастера и Маргариты. Продюсеры описывают картину как «фантастическую сатирическую историю о любви, творческой свободе и вечной борьбе добра со злом».

Этот проект является частью возвращения Деппа к крупным голливудским проектам после судебных разбирательств с его бывшей женой Эмбер Хёрд. Помимо «Мастера и Маргариты», актер ведет переговоры о роли Эбенезера Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни» от Paramount Pictures и о съемках в боевике «Дневной пьяница» вместе с Пенелопой Крус.