Сегодня, 25 сентября, в своем доме в поселке Ромашкино Раменского городского округа Московской области скончался 62-летний актер театра и кино Роман Мадянов. По неподтвержденным данным, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Актера похоронят в раменском селе Малахово 27 сентября. Как отреагировали на уход Мадянова коллеги — в материале RTVI.

Режиссер Николай Лебедев, у которого Мадянов снялся в фильме «Легенда № 17», — RTVI

Выдающийся артист, замечательный человек, работать с ним было огромным, просто огромным наслаждением. При том, что мы не так уж много работали вместе, было всего лишь несколько съёмочных дней, но они мне врезались в память, и мы поддерживали какие-то очень тёплые отношения [и после съемок].

Это совершенно оглушительная, страшная новость, и ничего, кроме горя и боли, не испытываешь в этот момент. Знаю только, что его роли, которые останутся с нами, еще долго будут сиять.

Но потеря гигантская, конечно. Это несчастье.

Актриса Мария Голубкина — RTVI

Это был замечательный, гениальный актер. Мы не раз играли вместе, это было очень клёво. Многому у него научились. Последний раз общались где-то в году 2005-м.

Актриса Екатерина Гусева — RTVI

Выражаю свои искренние соболезнования. Смерть забирает лучших, в том числе в актерской среде. Невосполнимая утрата.

Режиссер Александр Котт, у которого Мадянов снимался в фильме «Чук и Гек. Большое приключение», — RTVI

Я его снимал один раз. Это был уникальный человек. Я, наверное, не имею права о нем говорить, потому что мы не были ни друзьями, ни кем. Один раз он у меня вспыхнул, всех покорил. Знаете, пришел, просиял и ушёл, но его дух еще долго витал над нами. Господи, как жалко. Очень, очень жаль.

Боец смешанного стиля (ММА), киноактер Олег Тактаров — RTVI

Вы меня ошарашили. Рома был легкий человек, он был импровизатор. Знаете, когда режиссер меняет направление, предлагает новые решения, он тут же выдавал что-то новое, на-гора просто. Он всегда был радостный, энергичный, довольный жизнью, всегда был готов что-то предложить. Я даже не смогу сказать, сколько фильмов мы с ним сделали. Среди них и «Человек без пистолета», и «Охота на изюбря», и в «Солдатах» мы с ним работали.

Я помню, что когда мы снимали «Охоту на изюбря», то делили с ним на двоих один домик. Он еще не знал, что я к курению отношусь не просто отрицательно, а у меня был каждый раз психоз. И вот я однажды так сорвался, что каждый раз, когда мы потом встречались на проектах, он говорил мне в шутку: «Олег, смотри, у меня нет сигарет, я не курю, смотри, ничего не пахнет, руки пустые». Все время шутил на эту тему.

Судя по тому, что говорят, что у него была онкология, то получается, я ему добра желал, когда запрещал курить.

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова

Сколько раз мы рыбачили — и ты всегда побеждал, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием! Любой рассказ из твоих уст доводил нас до исступления. Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо. И какой же ты восхитительный артист, я всегда отмечала твой талант, а ты смущался и краснел… Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость.

Актер и режиссер Александр Мохов, с которым Мадянов работал над сериалом «Участок»

Человек был замечательный. Безумно талантливый артист. Последнее отдаст. Компанейский, веселый.

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева

Он был очень хорошим артистом, долго играл в театре имени Маяковского, его любил главный режиссер Андрей Гончаров. Роман чудесный партнер и талантливый человек. Он остался в памяти хорошим товарищем, коллегой и артистом… Для меня это полная неожиданность.

Актриса Мария Аронова — NEWS.ru

От нас ушла огромная планета с большой одаренностью, человеческими качествами. Ушла планета, улетела. Любимый наш Ромочка. Это был мой очень нежно любимый друг, с которым мы работали, рыбачили, с которым можно было сидеть и разговаривать часами.

Актер Борис Щербаков

Это кошмар! Это грандиозный артист. Колоссальнейшая потеря. Очень жалко, что он в последнее время не работал в театре, только в кино. Но те роли, которые он нам подарил, конечно, наверняка запомнятся. Да не то что наверняка, а я уверен, что безусловно запомнятся. Мне очень жаль, что ушел такой артист, такой человек. И он очень хороший друг. Мы с ним очень много работали. С ним было всегда очень легко на сцене.

Народная артистка России, подруга и однокурсница Романа Мадянова Ирина Розанова — NEWS.ru

Вот я просто с ним общалась на фестивалях, и он такой яркий человек, очень всегда на позитиве был. <…> Он был абсолютно таким позитивным и мужиком, классным. Я не знаю, я только узнала, я не знаю, я совсем не ожидала.

Кинорежиссер и продюсер Александра Франк

Я очень надеялась, что Роман Сергеевич, которого многие из вас знают по сериалу «Солдаты», в числе многих других ролей, сможет сыграть в моем фильме «Желаю Славы». Мы вели переговоры и очень ждали его выздоровления. Роману Сергеевичу была интересна роль, он тоже хотел сниматься в нашей картине, но, увы, состояние здоровья не позволило.

Актер Андрей Житинкин

В кино он самый, наверное, был популярный военный. Почему? Потому что он так зацепил точно очень именно в нашей стране черты характеров военных, их обиду на государство, самолюбие военных. Он потрясающе играл человека в мундире. Это было очень точно, потому что он не боялся правды.

Актриса Ольга Фадеева — NEWS.ru

Да вы что? Господи… Как актер — замечательный, как человек — еще лучше.

Я в шоке, честно говоря, неожиданная новость. Потрясающий человек, как партнер на площадке. Отзывчивый, внимательный, с ним было очень комфортно работать, общаться

Актер Александр Лымарев — NEWS.ru

Совершенно замечательный и как человек, и как артист. Чудесный, открытый, веселый, всегда с шуткой в кармане. Замечательный человек был, боже мой.

Конечно нет, [он не был похож на своих героев]. Он просто был актером хорошим, очень убедительно играл.