Российский лидер Владимир Путин «действительно хотел достичь мирного урегулирования с Украиной» на переговорах в Стамбуле весной 2022 года, заявил входивший тогда в украинскую делегацию бывший замминистра иностранных дел страны Александр Чалый.

По его словам, тогда в ходе переговорного процесса сторонам удалось достичь компромисса, который был «совершенно далек от первоначального ультимативного предложения России», сделанного в Минске в первые дни проведения военной операции.

Однако, констатировал Чалый, компромиссные стамбульские договоренности «по каким-то причинам «были сорваны», хотя позволяли завершить боевые действия «каким-то мирным урегулированием» уже в конце апреля.

«Мы обсуждали с российской делегацией практически два месяца, март и апрель, возможное соглашение о мирном урегулировании между Украиной и Россией. И мы, как вы помните, заключили так называемое Стамбульское коммюнике», — рассказал экс-замглавы МИД Украины.

Чалый высказал предположение о том, что решение согласовать это компромиссное коммюнике, позволяющее урегулировать конфликт на ранней стадии и «далекое от первоначального предложения России», было принято по личной инициативе Путина.

«Путин действительно хотел достичь мирного урегулирования с Украиной. Это очень важно помнить», — подчеркнул украинский дипломат.

Переговоры по урегулированию конфликта стартовали вскоре после начала российской военной операции на Украине и включали в себя несколько очных раундов при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко, а также заочное общение в режиме видеосвязи.

В конце марта 2022 года стороны встретились в Стамбуле, и возглавлявший российскую делегацию Владимир Мединский заявлял, что им удалось достичь прогресса. По его словам, Украина была готова на нейтральный статус в обмен на предоставление гарантий безопасности. Однако в мае МИД России сообщил о приостановке переговорного процесса. Вскоре аналогичное заявление сделал и офис президента Украины.

Впоследствии Путин утверждал, что Киев сначала парафировал соглашение со стамбульскими договоренностями, но после отвода российских войск из Черниговской и Киевской областей выбросил его «на свалку истории». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва сохраняет готовность к возобновлению переговорного процесса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова при этом предупреждала, что на Смоленской площади к такой идее относятся скептически, поскольку в прошлый раз переговоры были прерваны именно украинцами.

Сегодня, 28 декабря, американская газета Politico заявила, что США пытаются переориентировать Украину с поддержки целей, предполагающих победу в конфликте, на улучшение позиций для возможных переговоров. По мнению издания, такие переговоры, очевидно, подразумевают передачу России части украинских территорий.

В начале декабря украинский журналист Сеймур Херш со ссылкой на неназванные источники утверждал, что Киев и Москва ведут тайные переговоры в обход украинского лидера Владимира Зеленского, обсуждая возможные варианты прекращения конфликта.