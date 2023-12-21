Преображенский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Об этом сообщил корреспондент RTVI из зала суда. Экс-министра признали виновным в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и хищении 4 млрд рублей.

Также суд обязал Абызова выплатить штраф в размере 80 млн рублей. Кроме того, экс-министру запрещено в течение трех лет после освобождения занимать должности в государственных органах. Согласно приговору, Абызов лишен ордена Дружбы.

Адвокат Александр Аснис сообщил РБК, что сторона защиты будет принимать решение об обжаловании приговора после консультации с Абызовым.

Гособвинение просило приговорить Абызова к 19,5 годам колонии строгого режима и назначить ему штраф в размере 470 млн рублей. В то же время прокурор отмечал, что на иждивении у экс-чиновника — четыре малолетних ребенка и пожилая мать. Для остальных фигурантов гособвинение попросило сроки от семи до 18,5 лет лишения свободы, а также взыскать солидарно со всех подсудимых 1,5 млрд рублей.

В своем последнем слове Абызов назвал себя счастливым человеком и заявил, что примет «то решение суда, которое суд сочтет справедливым». Также он отметил, что «изменился с тех пор, как попал в СИЗО».

«Я не испытывал такого страха. <…> Я сказал себе: «Миша, это теперь твоя жизнь и твой внутренний выбор, чем ее заполнять». Мы, действительно, меняемся в тюрьме со временем, я стал другим», — сказал экс-министр (цитата по ТАСС).

Кроме того, он попросил судью отпустить на свободу женщин, проходящих по его делу. «Я хочу признать вину перед этими женщинами, перед подельниками-ребятами. Они все здесь из-за меня», — подчеркнул Абызов.

Во время прямой линии, прошедшей 14 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что некоторые приговоры по экономическим статьям вызывают у него вопросы, приведя в пример дело Абызова.

«Сейчас мне говорят про бывшего министра, ему чуть ли не 19 с лишним лет [потребовали] за определенные нарушения. То, что он сделал, это плохо, но надо ли [назначать] 19 лет или 14 лет, законодатель должен об этом подумать. То, что над этим надо подумать, это верно. Пока закон существует, его надо исполнять», — сказал глава государства (цитата по РБК).

Дело Абызова

Михаил Абызов, занимавший в 2012-2018 годах пост министра по вопросам «Открытого правительства», был арестован в марте 2019 года. Уголовное дело против него возбудили по нескольким уголовным статьям:

о создании организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК),

особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК),

легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК),

коммерческом подкупе (ст. 289, ч. 4 ст. 204 УК).

Помимо экс-министра, в деле числится еще 11 фигурантов.

По версии следствия, Абызов вместе с сообщниками похитил у «Сибирской энергетической компании» (СИБЭКО) и Региональных электрических сетей (РЭС) 4 млрд рублей, после чего средства были выведены из России на Кипр. При этом, как считает следствие, хищение осуществлялось «путем обмана акционеров» этих компании, а фигуранты дела «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны». Кроме того, в материалах дела утверждается, что подсудимые занимались незаконной предпринимательской деятельностью «с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 млрд рублей».

В ноябре 2019 года «Новая газета» со ссылкой на журналистов-расследователей сообщила, что Абызов с 2011 по 2016 год провел через шведский Swedbank сделки на $860 млн. В марте 2020 года финансовый регулятор Швеции оштрафовал эту кредитную организацию на $386 млн за отмывание денег.

Дело Абызова передали в суд в феврале 2022 года. Экс-министр называл обвинительное заключение «произвольным сочинением на тему Уголовного кодекса».