Совет Федерации (Совфеда, СФ) досрочно прекратит полномочия сенатора от Нижегородской области Александра Вайнберга. Внеочередное заседание верхней палаты парламента, на котором будет рассмотрен этот вопрос, состоится в среду, 28 января, следует из проекта повестки заседания. Его полномочия должны были окончиться в сентябре 2026-го.

Председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РБК, что Вайнберг подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. «Это его личное решение, никаких претензий к нему нет», — пояснил парламентарий. Представители самого сенатора от комментариев отказались.

Александр Вайнберг родился 2 февраля 1961 года в Нижегородской (ранее Горьковской) области. Он окончил Горьковское музыкальное училище по классу гитары и Нижегородскую академию МВД по специальности «Юриспруденция», в 2003 году защитил кандидатскую диссертацию.

Его карьера началась вне политики: он работал преподавателем музыки, затем работал тренером по единоборствам, а в 1990 году стал гитаристом в группе «Любэ». Позже он основал собственную группу «Наше дело» и выпустил два сольных альбома.

В политику Вайнберг пришел в 2000-х годах, представляя в Нижнем Новгороде интересы предвыборного штаба Владимира Путина. Он занимал пост руководителя исполкома регионального отделения «Единой России», был депутатом заксобрания Нижегородской области.

В Совет Федерации Вайнберг вошел в 2011 году и состоял в комитете по конституционному законодательству. За свою деятельность он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Дружбы.

В ноябре 2024 года ко Дню народного единства Вайнберг представил песню под названием «4 ноября», которую исполнил вместе с певцом Shaman (Ярослав Дронов).

В январе 2025 года член комитета СФ по регламенту Александр Некрасов, представлявший в парламенте Астраханскую область, также ушел в отставку по собственному желанию. Это произошло за восемь месяцев до окончания срока его полномочий.