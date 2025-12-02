Перед судом предстанет бывший сотрудник правоохранительных органов, обвиняемый в акте международного терроризма, пишет «Коммерсантъ». По версии следствия, экс-майор полиции навел украинские войска на здание главного управления МВД и жилой дом для сотрудников ведомства в Херсонской области. В результате удара из системы HIMARS в сентябре 2022 года погибли два человека, еще 25 получили ранения.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения ГУ МВД по Херсонской области Евгения Великосельского. Его обвиняют по двум статьям: участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и совершение акта международного терроризма, повлекшего смерть человека (ч. 3 ст. 361 УК РФ).

Согласно материалам дела, после начала СВО на Украине было создано террористическое сообщество с целью дестабилизации работы российских властей. Майор Великосельский, по данным следствия, добровольно вступил в него в мае 2022 года.

В конце августа он передал агенту украинских спецслужб координаты здания управления МВД и информацию о месте проживания сотрудников полиции и их семей. По его словам, данные были переданы через другого правоохранителя, перешедшего на сторону Украины.

В ночь на 2 сентября 2022 года по указанным координатам был нанесён ракетный удар из HIMARS. Помимо жертв и разрушений, материальный ущерб оценивается более чем в 22 млн рублей.

Великосельский был задержан сотрудниками ФСБ, признал вину и заявил, что сотрудничал с противником из-за страха за свою жизнь, а не за вознаграждение. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.