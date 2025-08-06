Лефортовский районный суд Москвы арестовал на два месяца профессора РЭУ им. Плеханова Вадима Салтыковского. Его заключили под стражу до 25 сентября 2025 года, следует из сообщения суда, опубликованного на сайте суда 6 августа.

О деле против Салтыковского стало известно в конце июля. Ему вменяют государственную измену (ст. 275 УК, предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы).

Суть обвинений в отношении Салтыковского неизвестна. Как правило, дела по статье о госизмене рассматриваются в закрытом режиме.

Вадим Салтыковский — доктор экономических наук. В РЭУ им. Плеханова он вел курсы по мировой экономике, а также работал заместителем начальника отдела продвижения университета в международном научно-образовательном пространстве. Аналогичную должность профессор занимал в МГУ. Он также был сотрудником ГУУ и МГЛУ.

После того, как стало известно об аресте Салтыковского, его страница была удалена с сайта РЭУ им. Плеханова. В пресс-службе университета заявили Би-би-си, что профессор у них не работает.

Кроме того, Салтыковский входил в российско-кипрский деловой совет Торгово-промышленной палаты (ТПП) России. Он занимал пост зампреда комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании при ТПП.

По данным Би-би-си, в 2003-2004 годах Салтыковский работал в управлении делами президента России. В публикациях СМИ утверждается, что он был главным советником управления по вопросам внешней политики Администрации президента со специализацией на Азербайджане и странах СНГ. Также Салтыковский занимался политическим консалтингом.

5 августа Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего замруководителя управления делами президента России Ивана Малюшина, пишет «Коммерсант». Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 3. ст. 285 УК), которое заключалось в сдаче в аренду по заниженной цене земельного участка в центре столицы в 2014—2018 годах.