Басманный районный суд Москвы заочно признал экс-совладельца банка «Траст» Николая Фетисова виновным в хищении 14,6 млрд рублей и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Срок будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания Фетисова на территории России, уточняет ТАСС.

Уголовное дело в отношении Фетисова было возбуждено по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере, в нем было три эпизода.

Восемь лет общего режима получил и второй фигурант дела — бывший акционер «Траста» Сергей Беляев. Оба предпринимателя в начале расследования давали свидетельские показания, но позднее покинули Россию.

Как установило следствие, Фетисов организовал преступную группу для вывода активов из «Траста». Вместе с Беляевым, который являлся бенефициаром фиктивных кипрских компаний, они обеспечили выдачу кредитов на 9 млрд рублей по несуществующим инвестиционным проектам.

На эти средства обвиняемые купили два пакета еврооблигаций и перевели их подконтрольным организациям за пределами РФ. Один пакет на $61,5 млн ушел в кипрскую структуру, а второй — стоимостью более $11 млн — на бермудский офшор.

Ранее по этому же делу были осуждены бывший председатель правления банка «Траст» Олег Дикусар и финансовый директор кредитной организации Евгений Ромаков. Оба получили по семь с половиной лет колонии. Аналогичный приговор был заочно вынесен другому экс-совладельцу банка — Илье Юрову, который находится за пределами России.