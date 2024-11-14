В случае подрыва «грязной бомбы» резко возрастет число случаев онкологических заболеваний. Об этом заявил в разговоре с News.ru заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев.

Эксперт отметил, что при поражении человеческого организма радионуклидами возможно образование опухолей в легких, почках, желудке и сердце. Помимо этого, возможно также оказание тератогенного воздействия на плод в утробе матери.

«Последствия для человека — это развитие самых разных заболеваний, включая онкологические, крови, легких, желудка, почек, от кардиологических сосудистых заболеваний до мутагенеза, тератогенеза (дефектов развития, возникающих в период от зачатия до рождения). Тут все зависит от степени облучения и его вида (внешнее, внутреннее облучение и т. д.)», — пояснил он.

В то же время Васильев обратил внимание на то, что альфа- и бета-излучение не могут преодолеть серьезные препятствия. Поэтому основную опасность представляет попадание частиц в организм человека. Для того, чтобы снизить опасность, эксперт предложил носить респираторы, а также изолировать помещения от проникновения воздушных масс с помощью частых влажных уборок.

Васильев также призвал фильтровать воду и тщательно отмывать пищевые продукты при наличии риска радиации.

«Гамма-излучение преодолевает стены зданий и свинцовые экраны. Существует несколько поколений радиопротекторов, которые связывают радионуклиды в организме, их можно купить в аптеке. Для выведения радионуклидов некоторую пользу могут оказывать серосодержащие корнеплоды: редька, репа, чеснок», — заключил он.

О том, что украинская сторона может организовать «провокацию с ядерным топливом», сообщил 5 ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В начале октября Кириллов предупреждал о том, что Киев готовит провокацию с применением химического оружия, в которой планирует обвинить Россию.

О возможном применении «грязной бомбы» против России заявил министр обороны Сергей Шойгу в конце октября 2022 года. В марте 2023 года МИД России заявил о подготовке провокации с использованием радиоактивных материалов со стороны Украины вблизи Приднестровья. В июне 2023 года ФСБ обвинила украинскую военную разведку в подготовке терактов на территории России с использованием «грязной бомбы».

В июне 2024 года Игорь Кириллов рассказал о том, что на Украину ввозится отработанное ядерное топливо и отходы опасных химических производств, которые могут использовать для создания «грязной бомбы».

В самом Киеве ранее неоднократно отвергали обвинения в намерении прибегнуть к использованию «грязной бомбы».