Польша и страны Балтии могут создать «специальную коалицию» и отправить свои войска на территорию Украины вслед за Францией, предположил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт и полковник в отставке Андрей Кошкин. В начале мая о вероятности отправки французских войск в зону боевых действий в очередной раз заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

По мнению Кошкина, в случае военного контингента странами Балтии число военнослужащих, отправленных на Украину, «будет небольшим».

«Уже появлялись сообщения о том, что могут даже создать специальную коалицию, куда войдут страны Балтии, Польша. Мы знаем, что наемники из этих государств уже не только воевали, но и сложили головы на Украине. Так что могут отправить новые подразделения. Из стран Балтии они будут немногочисленными, из Польши, может, немного побольше», — допустил Кошкин.

Эксперт напомнил, что не все страны Запада поддержали отправку войск на Украину. По словам Кошкина, Германия «отказалась от этого категорически» и подчеркнула, что ее сухопутные войска не будут направлены в зону российско-украинского конфликта. В то же время граждане Великобритании, «уже воюют в составе различных групп и бригад», отметил полковник в отставке.

«Это осталось только узаконить. Возможно, и какие-то другие государства просто опубликуют информацию о том, кто будет участвовать от них», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Войска Франции на Украине

О вероятности отправки французских военных на Украину 2 мая заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Комментируя его слова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле отслеживают заявления французского лидера и воспринимают их как «опасную тенденцию».

4 мая экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен заявил, что Франция уже отправила в зону российско-украинского конфликта солдат из своего Иностранного легиона — Третьего французского пехотного полка. В свою очередь Министерство иностранных дел Франции сообщило, что Париж не направлял своих солдат на Украину.

В понедельник, 6 мая, Минобороны России объявило о начале подготовки к учениям, в ходе которых будет проведен «комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такое решение связано с «новым витком эскалации напряженности» между Москвой и Западом, а также высказываниями западных политиков, в том числе Макрона.

Создание «альянса стран» по отправке войск на Украину

В начале марта издание Politico писало, что Франция собирается создать альянс стран, готовых к потенциальной отправке своих войск на Украину. Как утверждала газета, глава МИД Франции Стефан Сежурне во время визита в Литву встретился с коллегами из прибалтийский стран, с которыми был обсужден вопрос о предоставлении военной помощи Киеву, в том числе подразумевающая потенциальную отправку военных. Тогда литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис заявил, что такую форму поддержки Украины исключать нельзя.

Позицию Ландсбергиса поддержал глава МИД Польши Радослав Сикорски, который сказал, что «высоко оценивает такую инициативу». В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш до этого заявлял, что «войска польского не будет на Украине».