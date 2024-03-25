Организаторы массовых мероприятий в России после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» могли потерять за выходные 23-24 марта до 3-4 млрд рублей. Как пишет «Ведомости», с такой оценкой выступил главный редактор информационного агентства в сфере культуры и развлечений InterMedia Евгений Сафронов.

Организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич уточнил, что убытки от полной отмены «нескольких сотен» массовых мероприятий (концерты и театры) в Москве уже достигли 250-350 млн рублей.

В то же время эксперты и участники рынка затруднились оценить денежные потери концертной индустрии в более далекой перспективе. По словам Михаила Шурыгина, гендиректора группы компаний NCA (занимается организацией концертов и фестивалей), организаторы обсуждают с площадками вариант дальнейших отмен или переноса концертов.

Спрос на развлекательные мероприятия уже в среднесрочной перспективе существенно сократится — по мнению гендиректора «MTC Live» Михаила Минина, примерно на 30%. Гендиректор клубов Base и Arbat21 Антон Михалев оценил снижение посетителей концертов в течение следующих двух недель более пессимистично — в 70%.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» на северо-западе Москвы произошел вечером пятницы, 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» в концертный зал ворвались вооруженные мужчины и открыли огонь по находившимся в здании людям, а затем подожгли зрительный зал и скрылись.

Преступники успели доехать на машине до Брянской области, где их задержали спустя несколько часов после теракта. Президент России Владимир Путин заявил 23 марта, что для нападавших «с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы».

Басманный районный суд Москвы арестовал до 22 мая четверых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»: Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова (все четверо — граждане Таджикистана). Задержанным предъявили обвинения в терроризме (ст. 205 УК РФ), максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Нападение террористов на «Крокус Сити Холл» стало второй крупнейшей по числу жертв террористической атакой в истории современной России. По последним данным СК, число погибших возросло до 137 человек, трое из которых — дети. Больше погибших было только в школе № 1 в Беслане, на которую террористы напали во время линейки 1 сентября 2004 года.

Президент России Владимир Путин назвал атаку на «Крокус» «кровавым и варварским террористическим актом». Глава государства объявил 24 марта днем общенационального траура.

* запрещенная в России террористическая организация