Власти Эквадора отменили свое решение по передаче США техники российского и украинского производства в обмен на новое оборудование, стоимость которого оценивалась в $200 млн. Об этом РИА Новости сообщил посол России Владимир Спринчан.

16 февраля Спринчан встретился с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа. По словам дипломата, стороны «обсудили текущие двусторонние отношения с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни между странами».

Как рассказал Спринчан, Нобоа на встрече подчеркнул, что его страна «не может позволить себе втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне», учитывая ее нейтральный статус и постоянное членство в ООН.

«Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами», — уточнил посол.

На вопрос, означает ли такая позиция властей Эквадора отказ от передачи российской техники США, Спринчан ответил: «Да». Он также добавил, что официально об этом будет объявлено в начале следующей недели.

В январе Даниэль Нобоа сообщил о намерении Эквадора передать США старую российскую и украинскую технику, чтобы получить от американских властей новое вооружение. Сделка должна была состояться до конца месяца, указывал глава государства. По данным портала Infodefensa, в рамках соглашения Эквадор рассчитывал получить американские вертолеты UH-60A/L Black Hawk взамен на российские Ми-171 и Ми-17-1B.

В беседе с эквадорской радиостанцией Canela Нобоа предположил, что Вашингтон может отправить полученную от Эквадора технику на Украину. Эту версию подтвердил заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан.

«Это договоренность о передаче оборудования украинскому правительству. <…> Это решение правительства Эквадора, и оно по-прежнему находится на рассмотрении», — отмечал он в интервью Teleamazonas, опубликованном 8 февраля.

Салливан также выразил «удовлетворенность» тем, что «Эквадор поддерживает Украину в этом конфликте» , утверждало Teleamazonas.

Зачем Эквадору военная техника США

Помощь США понадобилась Эквадору из-за беспорядков, которые вспыхнули в нескольких регионах страны в начале января. Тогда из эквадорской тюрьмы сбежал лидер преступной банды «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито, приговоренный к 34 годам лишения свободы. Позднее из тюрьмы «Чимборасо» бежал глава второй крупнейшей банды в Эквадоре «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пик.

9 января в самом крупном городе Эквадора Гуаякиле вооруженные люди ворвались в здание телеканала TC Televisión и в прямом эфире взяли в заложники журналистов. В результате полиция освободила их, а нескольких нападавших удалось задержать.

В этот же день в стране ввели режим внутреннего вооруженного конфликта и мобилизовали армию. Более 20 местных преступных группировок были приравнены к террористическим организациям — глава Объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Вела объяснил, что каждая из них является «военной целью».

«[США] выразили обеспокоенность нападениями в Эквадоре, и мы хотим улучшить наше сотрудничество. Мы пересматриваем программы безопасности, которые уже у нас есть, для укрепления правоохранительных органов и для противостояния преступным организациям. Также мы будем сопровождать правительство Эквадора в решении экономических проблем», — подчеркнул Салливан.

Как отреагировала Россия

Посол России в Эквадоре Владимир Спринчан называл решение эквадорских властей об отправке техники США «недружественным шагом». По его словам, такое решение противоречит нейтралитету, которого эквадорская сторона придерживается в отношении военной операции на Украине.

«До властей Эквадора довели позицию России, что отправка этой техники не нужна американцам, тем более что ее назвали металлоломом. Она нужна тем, кто умеет обращаться с техникой российского производства», — добавил он.

Раскритиковала решение Эквадора и официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она назвала такой шаг «опрометчивым» и заявила, что он был принят «под серьезным давлением». Кроме того, дипломат выразила мнение, что США вряд ли передали бы Эквадору современную технику на внушительную сумму в обмен на «металлолом».

«Наши партнеры прекрасно осведомлены о положениях контрактов, включающих обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и не передавать третьей стороне без получения соответствующего согласия российской стороны», — подчеркнула Захарова.

Позднее Даниэль Нобоа заявлял, что позиция Москвы по этому вопросу «не совсем адекватна», поскольку в Эквадоре происходят масштабные беспорядки.

«[Российская сторона] ссылается на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», — отмечал президент Эквадора.

На фоне дипломатического конфликта Россия 2 февраля ограничила поставки бананов из Эквадора. Россельхознадзор связал такое решение с обнаружением в них мухи-горбатки, личинки которой «вызывают миазы у домашних животных и человека» и являются переносчиком холеры. Спустя две недели ведомство сообщило, что вернуло пяти эквадорским компаниям право поставлять бананы в Россию.